Поступающие в магистратуру уже получают рекомендации на контракт

В Украине на днях стартовало предоставление рекомендаций на контракт для поступающих в магистратуру. Рекомендации предоставляют на открытые и фиксированные конкурсные предложения – на которых есть и бюджетные, и контрактные места.

Для небюджетных конкурсных предложений сроки предоставления рекомендаций определяет вуз в своих Правилах приема. Что должны знать абитуриенты, рассказываем далее.

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Будущие магистранты получают рекомендации на контракт

После того как абитуриент получит рекомендацию на поступление на контракт, статус заявления изменится с "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (обучение за средства физических и/или юридических лиц)".

На контракт каждый поступающий может получить неограниченное количество рекомендаций.

Сроки выполнения требований к зачислению на контракт тоже определяют вузы в своих Правилах приема. Единого дедлайна нет.

Для зачисления абитуриент должен выполнить ряд требований:

подтвердить выбор места обучения путем наложения КЭП (онлайн в электронном кабинете или лично в учебном заведении) или сканированное подписанное собственноручно заявление;

предоставить ЗВО копии необходимых документов (онлайн или лично);

заключить договор об обучении между учебным заведением и абитуриентом.

Зачисление в магистратуру на контракт продлится до 30 сентября.

В то же время до 31 октября заведения могут объявлять дополнительные наборы на контракт.