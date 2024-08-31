Для небюджетных конкурсных предложений сроки предоставления рекомендаций определяет вуз в своих Правилах приема. Что должны знать абитуриенты, рассказываем далее.
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Будущие магистранты получают рекомендации на контракт
После того как абитуриент получит рекомендацию на поступление на контракт, статус заявления изменится с "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (обучение за средства физических и/или юридических лиц)".
На контракт каждый поступающий может получить неограниченное количество рекомендаций.
Сроки выполнения требований к зачислению на контракт тоже определяют вузы в своих Правилах приема. Единого дедлайна нет.
Для зачисления абитуриент должен выполнить ряд требований:
- подтвердить выбор места обучения путем наложения КЭП (онлайн в электронном кабинете или лично в учебном заведении) или сканированное подписанное собственноручно заявление;
- предоставить ЗВО копии необходимых документов (онлайн или лично);
- заключить договор об обучении между учебным заведением и абитуриентом.
Зачисление в магистратуру на контракт продлится до 30 сентября.
В то же время до 31 октября заведения могут объявлять дополнительные наборы на контракт.