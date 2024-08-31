Для небюджетних конкурсних пропозицій терміни надання рекомендацій визначає виш у своїх Правилах прийому. Що мають знати вступники, розповідаємо далі.

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Майбутні магістранти отримують рекомендації на контракт

Після того як вступник отримає рекомендацію на вступ на контракт, статус заяви зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)".

На контракт кожен вступник може отримати необмежену кількість рекомендацій.

Терміни виконання вимог до зарахування на контракт теж визначають виші у своїх Правилах прийому. Єдиного дедлайну немає.

Для зарахування вступник має виконати низку вимог:

підтвердити вибір місця навчання через накладання КЕП (онлайн в електронному кабінеті або особисто в закладі освіти) або скановану підписану власноруч заяву;

надати ЗВО копії необхідних документів (онлайн або особисто);

укласти договір про навчання між закладом освіти та вступником.

Зарахування в магістратуру на контракт триватиме до 30 вересня.

Водночас до 31 жовтня заклади можуть оголошувати додаткові набори на контракт.