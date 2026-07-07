Приемная кампания на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру 2026 года: важные правила и даты
В Украине продолжается приемная кампания 2026 года в вузы. При этом на различные уровни высшего образования: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Там также рассказали о важных деталях, которые должны знать и помнить абитуриенты в этом году.
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Что нужно знать абитуриентам, поступающим на бакалавриат
Для начала стоит выбрать специальности и вузы, в которых вы хотели бы учиться. Затем зарегистрируйте личный кабинет на веб-портале vstup.edbo.gov.ua. Регистрация началась 1 июля. Подать заявления на бакалавриат можно с 19 июля по 1 августа.
Абитуриенты и абитуриентки могут подать не более 10 заявлений. На бюджет при этом – до 5 заявлений, остальные – на контракт. Распределите их по своему усмотрению: например, подайте несколько заявлений в один вуз на разные специальности или по одному – в 10 разных университетов.
Каждому заявлению абитуриент должен присвоить приоритет – порядковый номер, где номер 1 означает наиболее желаемый вариант. Вы можете отдать приоритет поступлению на бюджетные места, а также поступлению на плату в наиболее желаемое учебное заведение, чтобы затем претендовать на грант. После подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно.
Также обратите внимание на специальности, пользующиеся особой поддержкой государства – большее количество бюджетных мест и повышенные гранты. Среди них: образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт и услуги, безопасность и оборона и другие.
График вступительной кампании на бакалавриат
|1 июля
|Начало регистрации электронных кабинетов
|15 октября
|Завершение работы электронных кабинетов
|3 июля
|Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования
|
10 июля (в 18:00)
(только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля)
|Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования
|19 июля
|Начало подачи заявлений абитуриентами
|1 августа (в 18:00)
|Окончание подачи заявлений
|Не позднее 6 августа
|Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом)
|До 11 августа (в 18:00)
|Подтверждение выбора места обучения
|До 13 августа
|Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)
Для поступления на бакалавриат в 2026 году основным критерием отбора остаются результаты НМТ. Также можно использовать результаты тестирования за 2023, 2024 или 2025 годы.
Украинцам, окончившим школу в Европе в 2025 или 2026 году, вместо НМТ могут зачесть результаты национальных выпускных экзаменов.
Абитуриенты из ТОТ и территорий активных боевых действий участвуют в конкурсе по результатам НМТ и могут претендовать на бюджетные места по квоте-2.
Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также другие категории абитуриентов по квоте-1 также поступают по результатам НМТ, но участвуют в конкурсе в рамках отдельной квоты.
Вместо НМТ проходят только внутреннее собеседование в вузе:
ветераны войны (в частности, лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий);
лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
абитуриенты, которым отказано в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.
Полный перечень правил поступления, в частности условия применения квот, особенности поступления для отдельных категорий абитуриентов и процедура зачисления, определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.
В МОН при этом напоминают: внимательно планируйте свой выбор и обязательно проверяйте статус поданных заявлений в личном электронном кабинете.
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Что нужно знать абитуриентам, поступающим в магистратуру и аспирантуру
В этом году поступление в магистратуру и аспирантуру происходит по результатам вступительных экзаменов – по технологии ВНО. Обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который включает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку.
Дополнительно абитуриенты магистратуры по специальностям, определенным разделом 12 "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году", будут сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Кроме того, абитуриенты магистратуры, для которых не предусмотрены ЕФВВ и/или ЕДКИ, сдают профессиональный экзамен на уровне бакалавриата.
Абитуриенты, поступающие в аспирантуру, сдают экзамен по методологии научных исследований. Кроме того, абитуриенты по всем специальностям сдают в вузе экзамен по специальности и другие виды вступительных экзаменов, если это предусмотрено правилами приема данного вуза.
Важно! Абитуриенты также могут использовать результаты ЕВИ (2026, 2025, 2024 годов). Абитуриенты, поступающие в магистратуру, могут в 2026 году использовать результаты ЕФВВ за 2026 или 2025 год.
График вступительных экзаменов в магистратуру
|Основная сессия
|Дополнительная сессия*
|Регистрация
|
23 апреля – 14 мая (рассмотрение документов продолжается до 19 мая)
Второй период
26–28 мая (рассмотрение документов продолжается до 1 июня)
|Тестирование
|26 июня – 14 июля
|3–21 августа
|Результаты
|до 23 июля
|до 21 августа
Приглашения-пропуска для основной сессии должны были появиться в личных кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии – до 28 июля.
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График вступительных экзаменов в аспирантуру
|Основная сессия
|Дополнительная сессия*
|Регистрация
|
23 апреля – 14 мая (рассмотрение документов продолжается до 19 мая)
Второй период
26–28 мая (рассмотрение документов продолжается до 1 июня)
|Тестирование
|14–29 июля
|24–28 августа
|Результаты
|до 7 августа
|до 4 сентября
Информация о месте и времени проведения основной сессии поступила участникам в личные кабинеты до 19 июня, для дополнительной сессии поступит до 19 августа.
Отметим, что дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:
не смог принять участие в тестировании основной сессии; не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного экзамена;
выбрал сдачу ЕГЭ по направлениям, предметные тесты по которым проводятся одновременно во время основной сессии.
Для справки
Кроме того, за консультацией можно обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545.
Напомним, что 1 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2026 года. Уже открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов, а также профессиональных колледжей на основе 11 классов или диплома квалифицированного рабочего.