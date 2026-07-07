Приемная кампания на бакалавриат, магистратуру и аспирантуру 2026 года: важные правила и даты

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года в вузы. При этом на различные уровни высшего образования: бакалавриат, магистратуру, аспирантуру.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Там также рассказали о важных деталях, которые должны знать и помнить абитуриенты в этом году.

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Что нужно знать абитуриентам, поступающим на бакалавриат

Для начала стоит выбрать специальности и вузы, в которых вы хотели бы учиться. Затем зарегистрируйте личный кабинет на веб-портале vstup.edbo.gov.ua. Регистрация началась 1 июля. Подать заявления на бакалавриат можно с 19 июля по 1 августа.

Абитуриенты и абитуриентки могут подать не более 10 заявлений. На бюджет при этом – до 5 заявлений, остальные – на контракт. Распределите их по своему усмотрению: например, подайте несколько заявлений в один вуз на разные специальности или по одному – в 10 разных университетов.

Каждому заявлению абитуриент должен присвоить приоритет – порядковый номер, где номер 1 означает наиболее желаемый вариант. Вы можете отдать приоритет поступлению на бюджетные места, а также поступлению на плату в наиболее желаемое учебное заведение, чтобы затем претендовать на грант. После подачи заявлений изменить приоритетность будет невозможно.

Также обратите внимание на специальности, пользующиеся особой поддержкой государства – большее количество бюджетных мест и повышенные гранты. Среди них: образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт и услуги, безопасность и оборона и другие.

График вступительной кампании на бакалавриат

1 июля Начало регистрации электронных кабинетов 15 октября Завершение работы электронных кабинетов 3 июля Начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования 10 июля (в 18:00) (только на контрактную форму обучения – в 18:00 25 июля) Окончание регистрации на творческие конкурсы и собеседования 19 июля Начало подачи заявлений абитуриентами 1 августа (в 18:00) Окончание подачи заявлений Не позднее 6 августа Обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению (заявления с приоритетом) До 11 августа (в 18:00) Подтверждение выбора места обучения До 13 августа Зачисление на бюджет и по контракту (заявления с приоритетом)

Для поступления на бакалавриат в 2026 году основным критерием отбора остаются результаты НМТ. Также можно использовать результаты тестирования за 2023, 2024 или 2025 годы.

Украинцам, окончившим школу в Европе в 2025 или 2026 году, вместо НМТ могут зачесть результаты национальных выпускных экзаменов.

Абитуриенты из ТОТ и территорий активных боевых действий участвуют в конкурсе по результатам НМТ и могут претендовать на бюджетные места по квоте-2.

Дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также другие категории абитуриентов по квоте-1 также поступают по результатам НМТ, но участвуют в конкурсе в рамках отдельной квоты.

Вместо НМТ проходят только внутреннее собеседование в вузе:

ветераны войны (в частности, лица с инвалидностью вследствие войны и участники боевых действий);

лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

абитуриенты, которым отказано в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.

Полный перечень правил поступления, в частности условия применения квот, особенности поступления для отдельных категорий абитуриентов и процедура зачисления, определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

В МОН при этом напоминают: внимательно планируйте свой выбор и обязательно проверяйте статус поданных заявлений в личном электронном кабинете.

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Что нужно знать абитуриентам, поступающим в магистратуру и аспирантуру

В этом году поступление в магистратуру и аспирантуру происходит по результатам вступительных экзаменов – по технологии ВНО. Обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ), который включает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку.

Дополнительно абитуриенты магистратуры по специальностям, определенным разделом 12 "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году", будут сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Кроме того, абитуриенты магистратуры, для которых не предусмотрены ЕФВВ и/или ЕДКИ, сдают профессиональный экзамен на уровне бакалавриата.

Абитуриенты, поступающие в аспирантуру, сдают экзамен по методологии научных исследований. Кроме того, абитуриенты по всем специальностям сдают в вузе экзамен по специальности и другие виды вступительных экзаменов, если это предусмотрено правилами приема данного вуза.

Важно! Абитуриенты также могут использовать результаты ЕВИ (2026, 2025, 2024 годов). Абитуриенты, поступающие в магистратуру, могут в 2026 году использовать результаты ЕФВВ за 2026 или 2025 год.

График вступительных экзаменов в магистратуру

Основная сессия Дополнительная сессия* Регистрация 23 апреля – 14 мая (рассмотрение документов продолжается до 19 мая) Второй период 26–28 мая (рассмотрение документов продолжается до 1 июня) Тестирование 26 июня – 14 июля 3–21 августа Результаты до 23 июля до 21 августа

Приглашения-пропуска для основной сессии должны были появиться в личных кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии – до 28 июля.

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График вступительных экзаменов в аспирантуру

Основная сессия Дополнительная сессия* Регистрация 23 апреля – 14 мая (рассмотрение документов продолжается до 19 мая) Второй период 26–28 мая (рассмотрение документов продолжается до 1 июня) Тестирование 14–29 июля 24–28 августа Результаты до 7 августа до 4 сентября

Информация о месте и времени проведения основной сессии поступила участникам в личные кабинеты до 19 июня, для дополнительной сессии поступит до 19 августа.

Отметим, что дополнительная сессия доступна тем, кто по уважительным причинам:

⁠не смог принять участие в тестировании основной сессии; не смог начать или завершить выполнение заданий вступительного экзамена;

⁠выбрал сдачу ЕГЭ по направлениям, предметные тесты по которым проводятся одновременно во время основной сессии.

Для справки

Кроме того, за консультацией можно обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545.