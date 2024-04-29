Как поступить в аспирантуру в Украине в 2024 году

Недавно в Минобразования Украины сообщили ключевые детали вступительной кампании в аспирантуру 2024 года. В этом году отбор будет происходить на основе конкурсных испытаний.

Детали содержит соответствующий Порядок приема. Что нужно знать абитуриентам, читайте дальше.

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Что нужно знать о поступлении в аспирантуру 2024 года

В 2024 году поступающие в аспирантуру должны сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку. Также должны предоставить результаты Единого вступительного экзамена (ЕВЭ). Это испытание состоит из теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку на выбор поступающего:

английскому;

французскому;

немецкому;

испанскому.

Единый вступительный экзамен надо сдать в этом году или подать результаты за 2023 год. Кроме этого, действуют следующие правила:

оценка за тест по иностранному языку должна быть не менее 130 баллов; оценка за тест общей учебной компетентности (ТЗНК) – не менее 100 баллов.

Календарный план, программы и ЕВИ имеют единые вступительные формы как для поступающих магистратуры, так и аспирантуры.

Украинский центр оценивания качества образования также одобрил общие характеристики тестов ЕВИ:

количество заданий;

формы тестовых заданий;

время, отведенное на их выполнение;

схемы начисления баллов.

Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

После сдачи экзамена, данные о результатах ЕВИ вносят в карточку физического лица в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Кто может не сдавать экзамен

Экзамен по иностранному языку для поступления в аспирантуру могут не сдавать:

абитуриенты, которые уже имеют международные сертификаты по иностранному языку (Cambridge English, TestDaF, TOEFL, IELTS, DELF, DALF), которые подтверждают знание языка на уровне не ниже B2 (то есть, эти абитуриенты могут проходить другие вступительные испытания в аспирантуру и не сдавать ЕВИ).

Эти сертификаты приравнивают к вступительному экзамену по иностранному языку (высший балл).

Информацию о международном сертификате также вносят в ЕГЭБО.