В МОН сообщили, отменят ли приказ об изменениях относительно поступления в аспирантуру
Источник:Министерство образования и науки Украины
Решение Минобразования Украины относительно изменений в порядок поступления в аспирантуру являются законными. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки.
Это подчеркивают в МОН Украины. И отмечают: предварительно в сети распространялась информация о том, что Государственная регуляторная служба (ГРС) подвергла сомнению законность приказов МОН об отмене поступления в аспирантуру на дневную форму по контракту в 2024 году, а также временные ограничения на перевод и восстановление, которые введены в этом году.
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Отменят ли приказ МОН об изменениях относительно поступления в аспирантуру
На основании обращения ГРС Минюст осуществил соответствующую проверку, по результатам которой определили и подтвердили законность и правомерность вышеупомянутых приказов и решений.
Такое заключение Минюст уже направил в ГРС. Письмо – в публичном доступе.
Итак, любые обстоятельства и основания для отмены решений МОН – отсутствуют.
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Почему отменили право на поступление на дневную форму по контракту в аспирантуру
- В этом году поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили в соответствии с приказом Минобразования Украины.
- Документ обнародовали в конце июня.
- В МОН объяснили его появление значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. К слову, обучение на дневной или дуальной форме в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.
- Поэтому поступать в аспирантуру можно в этом году только на бюджет на дневную форму, а также – на заочную и вечернюю формы обучения.
- Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах. Но права на отсрочку такие лица не получат.