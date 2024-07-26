В МОН сообщили, отменят ли приказ об изменениях относительно поступления в аспирантуру

26 июля 2024, 20:50
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Источник:

Министерство образования и науки Украины

Решение Минобразования Украины относительно изменений в порядок поступления в аспирантуру являются законными. Это подтвердило Министерство юстиции Украины по результатам проверки.

Это подчеркивают в МОН Украины. И отмечают: предварительно в сети распространялась информация о том, что Государственная регуляторная служба (ГРС) подвергла сомнению законность приказов МОН об отмене поступления в аспирантуру на дневную форму по контракту в 2024 году, а также временные ограничения на перевод и восстановление, которые введены в этом году.

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Отменят ли приказ МОН об изменениях относительно поступления в аспирантуру

На основании обращения ГРС Минюст осуществил соответствующую проверку, по результатам которой определили и подтвердили законность и правомерность вышеупомянутых приказов и решений.

Такое заключение Минюст уже направил в ГРС. Письмо – в публичном доступе.

Итак, любые обстоятельства и основания для отмены решений МОН – отсутствуют.

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Почему отменили право на поступление на дневную форму по контракту в аспирантуру

  • В этом году поступление на дневную форму обучения по контракту в аспирантуру отменили в соответствии с приказом Минобразования Украины.
  • Документ обнародовали в конце июня.
  • В МОН объяснили его появление значительным количеством поступающих-мужчин призывного возраста. К слову, обучение на дневной или дуальной форме в аспирантуре давало право на отсрочку от мобилизации.
  • Поэтому поступать в аспирантуру можно в этом году только на бюджет на дневную форму, а также – на заочную и вечернюю формы обучения.
  • Поступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах. Но права на отсрочку такие лица не получат.
Автор: Марія Волошин