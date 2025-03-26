МОН назвало даты проведения вступительных экзаменов в аспирантуру

Министерство образования и науки Украины определило даты проведения вступительных экзаменов в аспирантуру в этом году. В 2025 году абитуриенты должны сдать два экзамена.

Это единый вступительный экзамен по методологии научных исследований (ЕВВ) и единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Когда будут вступительные экзамены в магистратуру в 2025 году

Экзамены будут проходить в рамках двух сессий.

Основная сессия продлится с 7 до 28 июля, а дополнительная – с 18 до 28 августа 2025 года.

Объявление результатов основной сессии вступительных испытаний состоится до 8 августа, а дополнительной – до 3 сентября.

Для того, чтобы принять участие во вступительных испытаниях, будущие абитуриенты в аспирантуру должны на них зарегистрироваться.

Основной этап регистрации для участия в ЕВИ / ЕВВ продлится со 2 по 23 мая включительно. Регистрацию будут осуществлять приемные комиссии высших учебных заведений как очно, так и дистанционно.

В дополнительный период, в течение 16 – 17 июня, смогут зарегистрироваться для сдачи ЕВИ / прохождения ЕВВ те лица, которые не смогли этого сделать во время основного периода регистрации.

Зарегистрированные участники получат экзаменационные листки, в которых будут указаны данные для осуществления входа на их информационные страницы "Кабинет участника вступительных испытаний в аспирантуру".

Именно здесь участники экзаменов смогут узнать дату, время и место проведения тестирования. Участники основной сессии получат приглашение с этой информацией до 12 июня, а участники дополнительной сессии – до 14 августа.