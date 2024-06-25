Аспиранты, поступившие в 2022 году, будут сдавать специальные госэкзамены
Минобразования Украины ужесточает правила поступления в аспирантуру в этом году. Также в 2024 году введет специальные государственные экзамены для тех, кто поступил на аспирантуру в 2022 году,
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона. И рассказал: это сделают для того, чтобы проверить, что такие абитуриенты действительно продолжают свое обучение в аспирантуре, а не используют ее не по назначению.
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Кто из аспирантов будет сдавать специальные экзамены
Винницкий рассказал, что среди госэкзаменов, которые в этом году будут сдавать аспиранты, поступившие в 2022 году, будет единый государственный зачет по иностранному языку. Его запланировали на октябрь-ноябрь.
Чиновник также отметил, что до 2022 года ежегодно в аспирантуру поступали примерно 7 тысяч человек. Зато в 2022 году количество поступающих увеличилось до 15 тысяч.
На сегодня для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру зарегистрировались 246 тысяч человек, из них 91 тысяча – мужчины 25 – 60 лет, которые уже имеют степень магистра или специалиста,
– уточнил заместитель главы МОН.
И сообщил, что в этом году поступление в аспирантуру дневной формы будет возможно только на бюджет. На заочной/вечерней форме обучения остается возможность учиться по контракту.
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МОН изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году
- Минобразования Украины изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году.
- В частности, "ликвидировали" поступление на дневную форму обучения по контракту.
- Для поддержки способных абитуриентов государство увеличит количество мест на бюджете до 7 000 и полностью их оплатит.
- Поступление на контракт в аспирантуру будет возможно только на заочную или вечернюю форму, которые не дают право на отсрочку от мобилизации.
- ЕВИ остается обязательным для поступления, а проходной балл в части ТЗНК составляет 160 баллов.