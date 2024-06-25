Аспиранты, поступившие в 2022 году, будут сдавать специальные госэкзамены

Минобразования Украины ужесточает правила поступления в аспирантуру в этом году. Также в 2024 году введет специальные государственные экзамены для тех, кто поступил на аспирантуру в 2022 году,

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона. И рассказал: это сделают для того, чтобы проверить, что такие абитуриенты действительно продолжают свое обучение в аспирантуре, а не используют ее не по назначению.

Смотрите также Поступление в аспирантуру 2024: какие главные новации и для кого "двери закрыты"

Кто из аспирантов будет сдавать специальные экзамены

Винницкий рассказал, что среди госэкзаменов, которые в этом году будут сдавать аспиранты, поступившие в 2022 году, будет единый государственный зачет по иностранному языку. Его запланировали на октябрь-ноябрь.

Чиновник также отметил, что до 2022 года ежегодно в аспирантуру поступали примерно 7 тысяч человек. Зато в 2022 году количество поступающих увеличилось до 15 тысяч.

На сегодня для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру зарегистрировались 246 тысяч человек, из них 91 тысяча – мужчины 25 – 60 лет, которые уже имеют степень магистра или специалиста,

– уточнил заместитель главы МОН.

И сообщил, что в этом году поступление в аспирантуру дневной формы будет возможно только на бюджет. На заочной/вечерней форме обучения остается возможность учиться по контракту.

Смотрите также Минобразования изменило правила поступления в аспирантуру из-за военнообязанных

МОН изменило правила поступления в аспирантуру в 2024 году