МОН ругает руководителей: до сих пор аспирантура является способом уклонения от мобилизации
- В этом году на 70% снизилась доля мужчин, старше 25 лет, при поступлении в аспирантуру.
Аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации, говорят в МОН.
В этом году на 70% снизилась доля мужчин старше 25 лет при поступлении в аспирантуру. В целом цифры по количеству абитуриентов выровнялись.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки по вопросам высшего образования Николай Трофименко РБК-Украина. Об этом информирует 24 Канал.
Какая статистика по поступлению в аспирантуру?
Чиновник говорит: там, где образование рассматривали как способ избежать мобилизации, показатели вернулись к "обычным", которые были до полномасштабного вторжения России.
И мы можем сказать, что в этом году аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации,
– убеждает заместитель Лисового.
И добавляет, что те, кто действительно хочет получать степень, писать диссертацию, они имеют полное право на обучение.
Кто воспринимает это как возможность избежать мобилизации и учился фиктивно – мы это отслеживаем и очень ругаем руководителей учреждений. Также этими вопросами дальше занимаются наша Государственная служба качества образования и правоохранительные органы,
– отметил Трофименко.
Он считает, что МОН приняло правильные решения, чтобы решить проблему.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
В этом году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В ведомстве заявили, на масштаб и ход вступительной кампании повлияла война, в частности фактор отъезда украинцев за границу.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
В МОН Украины отметили, что создали условия, в соответствии с которыми вступительная кампания в украинские университеты стала "недружественной к уклонистам".
І добавили, что наконец сравнительно немного лиц поступают в вузы для получения отсрочки от мобилизации.