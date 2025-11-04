Укр Рус
4 листопада, 12:21
2

МОН сварить керівників: чи досі аспірантура є способом ухилення від мобілізації

Марія Волошин
Основні тези
  • Цьогоріч на 70% знизилась частка чоловіків, старших за 25 років, під час вступу в аспірантуру.

  • Аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації, кажуть у МОН.

     

Цьогоріч на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру. Загалом цифри щодо кількості абітурієнтів вирівнялися.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Яка статистика щодо вступу в аспірантуру?

Посадовець каже: там, де освіту розглядали як спосіб уникнення мобілізації, показники повернулися до "звичайних", які були до повномасштабного вторгнення Росії.

І ми можемо сказати, що цього року аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації, 
– переконує заступник Лісового.

І додає, що ті, хто дійсно хоче здобувати ступінь, писати дисертацію, вони мають повне право на навчання. 

Хто сприймає це як можливість уникнути мобілізації і навчався фіктивно – ми це відслідковуємо і дуже сваримо керівників закладів. Також цими питаннями далі займаються наша Державна служба якості освіти і правоохоронні органи, 
– зазначив Трофименко.

Він вважає, що МОН ухвалило правильні рішення, аби розв'язати проблему. 

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?

  • Цьогоріч МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.

  • У відомстві заявили, на масштаб та хід вступної кампанії вплинула війна, зокрема чинник від'їзду українців за кордон.

  • Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.

  • У МОН України зазначили, що створили умови, відповідно до яких вступна кампанія до українських університетів стала "недружньою до ухилянтів".

  • І додали, що нарешті порівняно небагато осіб вступають до вишів задля отримання відстрочки від мобілізації.