МОН сварить керівників: чи досі аспірантура є способом ухилення від мобілізації

Цьогоріч на 70% знизилась частка чоловіків, які старші за 25 років, під час вступу в аспірантуру. Загалом цифри щодо кількості абітурієнтів вирівнялися.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Яка статистика щодо вступу в аспірантуру?

Посадовець каже: там, де освіту розглядали як спосіб уникнення мобілізації, показники повернулися до "звичайних", які були до повномасштабного вторгнення Росії.

І ми можемо сказати, що цього року аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації,

– переконує заступник Лісового.

І додає, що ті, хто дійсно хоче здобувати ступінь, писати дисертацію, вони мають повне право на навчання.

Хто сприймає це як можливість уникнути мобілізації і навчався фіктивно – ми це відслідковуємо і дуже сваримо керівників закладів. Також цими питаннями далі займаються наша Державна служба якості освіти і правоохоронні органи,

– зазначив Трофименко.

Він вважає, що МОН ухвалило правильні рішення, аби розв'язати проблему.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?