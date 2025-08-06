Продолжается вступительная кампания 2025 года в Украине. Количество поступающих в колледжи значительно уменьшилось, если сравнивать с двумя предыдущими годами.

Об этом свидетельствует статистика вступительной кампании на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Почему количество абитуриентов в колледжи уменьшилось?

В этом году заявления на поступление в электронных кабинетах или в бумажном виде непосредственно в колледжах подали почти 125 тысяч абитуриентов.

Это на 45 тысяч меньше чем в 2024 году. Тогда на поступление в колледжи подали более 170 тысяч заявлений.

В 2023 году поступающих в колледжи также было больше чем в этом году. Говорится о почти на 20 тысяч абитуриентов больше – 144 тысячи человек.

В целом статистика нынешней вступительной кампании в колледжах соответствует статистике 2022 года. Тогда на поступление подали заявления также 125 тысяч человек.

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