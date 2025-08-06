Про це свідчить статистика вступної кампанії на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Чому кількість абітурієнтів до коледжів зменшилась?

Цьогоріч заяви на вступ в електронних кабінетах або в паперовому вигляді безпосередньо в коледжах подали майже 125 тисяч вступників.

Це на 45 тисяч менше ніж 2024 року. Тоді на вступ до коледжів подали понад 170 тисяч заяв.

У 2023 році вступників в коледжі також було більше ніж цьогоріч. Мовиться про майже на 20 тисяч абітурієнтів більше – 144 тисячі осіб.

Загалом статистика цьогорічної вступної кампанії в коледжах відповідає статистиці 2022 року. Тоді на вступ подали заяви також 125 тисяч осіб.

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