Все больше выпускников школ выбирают профессиональное образование, – Лисовой
- В Украине растет количество выпускников украинских школ, которые выбирают профессиональное образование.
- В МОН говорят, что это, в частности, благодаря модернизации соответствующей среды.
В Украине растет количество выпускников школ, которые выбирают для продолжения обучения профессиональное образование. Модернизация среды, в которой учатся дети, – это один из факторов, который сыграл в пользу отрасли.
Такое заявление сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона. Об этом информирует 24 Канал.
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Почему выпускники выбирают профессиональное образование
Чиновник отметил, что популяризация профессионального образования не прошла зря.
Мы видим сегодня, что год коммуникации о модернизации профтехобразования, где мы подсвечиваем и показываем ту среду, которую мы создаем сегодня в учреждениях профессионального образования, дает свой результат. У нас есть рост выбора выпускниками школ в пользу профессионального образования,
– заявил министр.
Заметим, что с марта 2023 года министр образования Лисовой заявил, что одним из приоритетов в его работе будет развитие профессионально-технического образования. При этом выразил намерение: 50% молодежи направить в профессиональное образование.
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В Украине реформируют сферу профтехобразования
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о реформировании профессионального образования.
Реформа имеет целью установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования.
Вместо 18 типов учреждений профессионального образования появится два. Это будет профессиональный колледж и учебный центр.
Изменят также статус тех, кто будет получать профессиональное образование.
Соискатели профессионального образования получат статус студентов и курсантов.
Увеличивают и финансовую автономию и усиливают взаимодействие учреждений профессионального образования с бизнесом. В частности, через совместные инвестиционные проекты.