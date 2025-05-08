Все больше выпускников школ выбирают профессиональное образование, – Лисовой

В Украине растет количество выпускников школ, которые выбирают для продолжения обучения профессиональное образование. Модернизация среды, в которой учатся дети, – это один из факторов, который сыграл в пользу отрасли.

Такое заявление сделал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой в эфире телемарафона. Об этом информирует 24 Канал.

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Почему выпускники выбирают профессиональное образование

Чиновник отметил, что популяризация профессионального образования не прошла зря.

Мы видим сегодня, что год коммуникации о модернизации профтехобразования, где мы подсвечиваем и показываем ту среду, которую мы создаем сегодня в учреждениях профессионального образования, дает свой результат. У нас есть рост выбора выпускниками школ в пользу профессионального образования,

– заявил министр.

Заметим, что с марта 2023 года министр образования Лисовой заявил, что одним из приоритетов в его работе будет развитие профессионально-технического образования. При этом выразил намерение: 50% молодежи направить в профессиональное образование.

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В Украине реформируют сферу профтехобразования