Стартовали вступительные экзамены в колледжах для выпускников 11 класса

Продолжается вступительная кампания 2025 года в Украине. Уже, в частности, стартовали индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для поступающих в колледжи после 11 класса и профтехов.

Их должны пройти абитуриенты, которые поступают без результатов НМТ и подали заявления о поступлении в электронном кабинете. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.

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Что должны знать поступающие в колледжи?

Вступительные испытания в колледжах продлятся с 24 июля по 6 августа включительно.

Индивидуальные собеседования или творческий конкурс проводят в рамках одного этапа.

По результатам вступительных испытаний выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").

Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года.

После обнародования оценок за вступительные испытания не ранее чем 7 августа и не позднее 12:00 9 августа будут сформированы списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 12:00 13 августа.

Зачисление поступающих по государственному или региональному заказу состоится не позднее 18:00 16 августа.