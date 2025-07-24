Стартовали вступительные экзамены в колледжах для выпускников 11 класса
- Вступительные экзамены в колледжах для выпускников 11 класса в Украине продлятся с 24 июля по 6 августа.
- Индивидуальные собеседования или творческий конкурс проводят в рамках одного этапа.
Продолжается вступительная кампания 2025 года в Украине. Уже, в частности, стартовали индивидуальные собеседования и творческие конкурсы для поступающих в колледжи после 11 класса и профтехов.
Их должны пройти абитуриенты, которые поступают без результатов НМТ и подали заявления о поступлении в электронном кабинете. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua.
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Что должны знать поступающие в колледжи?
Вступительные испытания в колледжах продлятся с 24 июля по 6 августа включительно.
Индивидуальные собеседования или творческий конкурс проводят в рамках одного этапа.
По результатам вступительных испытаний выставляют положительную оценку по шкале 100 – 200 (с шагом в один балл) или принимают решение о негативной оценке поступающего ("неудовлетворительно").
Материалы вступительных испытаний, включая видеозаписи собеседований и творческих конкурсов, хранят не менее одного года.
После обнародования оценок за вступительные испытания не ранее чем 7 августа и не позднее 12:00 9 августа будут сформированы списки лиц, рекомендованных к зачислению на бюджет.
Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 12:00 13 августа.
Зачисление поступающих по государственному или региональному заказу состоится не позднее 18:00 16 августа.
- Ранее мы рассказывали, что обнародовали первые рейтинговые списки поступающих в колледже.