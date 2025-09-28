Популярные второй год подряд: какие специальности выбирают поступающие в колледжи
- Абитуриенты в колледжи в этом году чаще всего выбирали такие специальности: "Менеджмент", "Автомобильный транспорт", "Электрическая инженерия", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок", "Учет и налогообложение", "Строительство и гражданская инженерия", "Компьютерная инженерия".
- Более 66 тысяч студентов будут учиться за средства государства, а более 50 тысяч – за деньги физических или юридических лиц.
В Украине еще продолжается вступительная кампания 2025 года. В частности, можно подать заявление на поступление в колледжи.
Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 20 октября, отмечает 24 Канал. Министерство образования и науки Украины зато рассказало, какие специальности в этом году стали самыми популярными среди поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования.
Читайте "Важный вызов": Лисовой рассказал об увеличении зарплат в колледжах, училищах, садах
Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи в 2025 году?
Более 700 профессиональных колледжей во всех регионах Украины будут готовить кадры для восстановления нашего государства. Студенты будут получать образование в пределах 68 специальностей.
Абитуриенты в этом году подали больше всего заявлений на такие специальности:
"Менеджмент";
"Автомобильный транспорт";
"Электрическая инженерия";
"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";
"Учет и налогообложение";
"Строительство и гражданская инженерия";
"Компьютерная инженерия".
Самые популярные специальности среди поступающих в колледжи 2025 / МОН
Интересно! В сентябре вступил в силу в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы.
В МОН также сообщили, что специальности "Строительство и гражданская инженерия", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" и "Медсестринство" не теряют популярности уже второй год подряд.
60% зачисленных студентов – это выпускники 9 классов, почти 30% – одиннадцатиклассники,
– уточнили в ведомстве.
Более 66 тысяч зачисленных на обучение студентов колледжей будут получать образование за средства государства. Более 50 тысяч – за деньги физических или юридических лиц.
К теме В Украине стартовало дополнительное поступление в колледжи на контракт
Что известно о вступительной кампании в колледжи 2025?
- В этом году поступающие в колледжи должны были пройти собеседования, конкурс творческих или физических способностей, а также подать мотивационные письма.
- Вместо прохождения собеседования абитуриент мог предоставить результаты НМТ 2022, 2023, 2024 или 2025 годов.
- Можно было подать до 15 заявлений: 5 – на бюджет и 10 – на контракт. Регистрация заявлений абитуриентов происходила через их личные электронные кабинеты.
- Сроки поступления для выпускников 9 и 11 классов разные.