В Украине еще продолжается вступительная кампания 2025 года. В частности, можно подать заявление на поступление в колледжи.

Воспользоваться возможностью поступления на контракт абитуриенты могут до 20 октября, отмечает 24 Канал. Министерство образования и науки Украины зато рассказало, какие специальности в этом году стали самыми популярными среди поступающих в учреждения профессионального предвысшего образования.

Читайте "Важный вызов": Лисовой рассказал об увеличении зарплат в колледжах, училищах, садах

Какие специальности чаще всего выбирали поступающие в колледжи в 2025 году?

Более 700 профессиональных колледжей во всех регионах Украины будут готовить кадры для восстановления нашего государства. Студенты будут получать образование в пределах 68 специальностей.

Абитуриенты в этом году подали больше всего заявлений на такие специальности:

"Менеджмент";

"Автомобильный транспорт";

"Электрическая инженерия";

"Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок";

"Учет и налогообложение";

"Строительство и гражданская инженерия";

"Компьютерная инженерия".



Самые популярные специальности среди поступающих в колледжи 2025 / МОН

Интересно! В сентябре вступил в силу в силу Закон Украины "О профессиональном образовании". Он открывает путь к современной, гибкой и ориентированной на потребности рынка труда системы.

В МОН также сообщили, что специальности "Строительство и гражданская инженерия", "Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок" и "Медсестринство" не теряют популярности уже второй год подряд.

60% зачисленных студентов – это выпускники 9 классов, почти 30% – одиннадцатиклассники,

– уточнили в ведомстве.

Более 66 тысяч зачисленных на обучение студентов колледжей будут получать образование за средства государства. Более 50 тысяч – за деньги физических или юридических лиц.

К теме В Украине стартовало дополнительное поступление в колледжи на контракт

Что известно о вступительной кампании в колледжи 2025?