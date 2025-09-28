В Україні ще триває вступна кампанія 2025 року. Зокрема, можна подати заяву на вступ до коледжів.

Скористатись можливістю вступу на контракт абітурієнти можуть до 20 жовтня, зазначає 24 Канал. Міністерство освіти і науки України натомість розповіло, які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими серед вступників до закладів фахової передвищої освіти.

Читайте "Важливий виклик": Лісовий розповів про збільшення зарплат у коледжах, училищах, садках

Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів 2025 року?

Понад 700 фахових коледжів у всіх регіонах України готуватимуть кадри для відбудови нашої держави. Студенти здобуватимуть освіту у межах 68 спеціальностей.

Абітурієнти цьогоріч подали найбільше заяв на такі спеціальності:

"Менеджмент";

"Автомобільний транспорт";

"Електрична інженерія";

"Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";

"Облік і оподаткування";

"Будівництво та цивільна інженерія";

"Комп'ютерна інженерія".



Найпопулярніші спеціальності серед вступників до коледжів 2025 / МОН

Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.

У МОН також повідомили, що спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" і "Медсестринство" не втрачають популярності вже другий рік поспіль.

60% зарахованих студентів – це випускники 9 класів, майже 30% – одинадцятикласники,

– уточнили у відомстві.

Понад 66 тисяч зарахованих на навчання студентів коледжів здобуватимуть освіту за кошти держави. Понад 50 тисяч – за гроші фізичних чи юридичних осіб.

До теми В Україні стартував додатковий вступ до коледжів на контракт

Що відомо про вступну кампанію до коледжів 2025?