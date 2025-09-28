Укр Рус
28 вересня, 21:01
Популярні другий рік поспіль: які спеціальності обирають вступники до коледжів

Марія Волошин
В Україні ще триває вступна кампанія 2025 року. Зокрема, можна подати заяву на вступ до коледжів.

Скористатись можливістю вступу на контракт абітурієнти можуть до 20 жовтня, зазначає 24 Канал. Міністерство освіти і науки України натомість розповіло, які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими серед вступників до закладів фахової передвищої освіти.

Які спеціальності найчастіше обирали вступники до коледжів 2025 року?

Понад 700 фахових коледжів у всіх регіонах України готуватимуть кадри для відбудови нашої держави. Студенти здобуватимуть освіту у межах 68 спеціальностей. 

Абітурієнти цьогоріч подали найбільше заяв на такі спеціальності:

  • "Менеджмент";

  • "Автомобільний транспорт";

  • "Електрична інженерія";

  • "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";

  • "Облік і оподаткування";

  • "Будівництво та цивільна інженерія";

  • "Комп'ютерна інженерія".


Найпопулярніші спеціальності серед вступників до коледжів 2025 / МОН

Цікаво! У вересні набув чинності Закон України "Про професійну освіту". Він відкриває шлях до сучасної, гнучкої та орієнтованої на потреби ринку праці системи.

У МОН також повідомили, що спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" і "Медсестринство" не втрачають популярності вже другий рік поспіль.

60% зарахованих студентів – це випускники 9 класів, майже 30% – одинадцятикласники, 
– уточнили у відомстві.

Понад 66 тисяч зарахованих на навчання студентів коледжів здобуватимуть освіту за кошти держави. Понад 50 тисяч – за гроші фізичних чи юридичних осіб.

Що відомо про вступну кампанію до коледжів 2025?

  • Цьогоріч вступники до коледжів мали пройти співбесіди, конкурс творчих чи фізичних здібностей, а також подати мотиваційні листи.
  • Замість проходження співбесіди вступник міг надати результати НМТ 2022, 2023, 2024 або 2025 років.
  • Можна було подати до 15 заяв: 5 – на бюджет та 10 – на контракт. Реєстрація заяв вступників відбувалася через їхні особисті електронні кабінети.
  • Терміни вступу для випускників 9 та 11 класів різні.