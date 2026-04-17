Обнародовали правила и сроки вступительной кампании в колледжи

Министерство образования и науки Украины обнародовало Порядок приема на обучение в колледжи в 2026 году. Здесь прописаны правила, условия и сроки вступительной кампании.

Об этом информирует МОН Украины. Ведомство также подготовило гид для абитуриентов.

Какие правила поступления в колледжи?

Гид поступающего 2026 в профессиональный колледж содержит основные новации, о которых стоит знать.

1. Мотивационное письмо

Оно не является обязательным для поступления. Однако некоторые колледжи могут его требовать.

2. Количество заявлений

Подать можно до 10 заявлений в целом. Из них до 5 – бюджет.

3. Больше времени для поступления после 9 класса

Для поступающих на базе 9 классов срок подачи документов продлили до трех недель.

4. Поступающим с территорий боевых действий и ВОТ

Особые условия будут для лиц с ВОТ и территорий активных боевых действий, которые находятся на ней или которые переселились из нее после 1 октября 2025 года. Они смогут подавать документы дистанционно, сдавать вступительные экзамены онлайн и поступать по упрощенной процедуре.

5. Творческий конкурс

Творческий конкурс нужен для поступления на такие специальности:

А4 Среднее образование, по предметным специальностям:

Искусство. Изобразительное искусство;

Искусство. Музыкальное искусство;

Физическая культура;

A7 Физическая культура и спорт;

B1 Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство;

B2 Дизайн;

B3 Декоративное искусство и ремесла;

B4 Изобразительное искусство и реставрация;

B5 Музыкальное искусство;

B6 Перформативные искусства;

I1 Стоматология.

6. Приоритетные специальности с государственной поддержкой:

электрическая инженерия и энергопроизводство;

автоматизация и робототехника; авиационная и ракетно-космическая техника; машиностроение; строительство; сельское хозяйство.

Интересно! Часть поступающих в вузы в этом году может воспользоваться льготами. МОН Украины определило конкретные категории абитуриентов. Специальные условия при поступлении предусматривают собеседования вместо НМТ, квоты, перевод на бюджет и тому подобное. Об этом указано в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Какой календарь вступительной кампании?

Сроки вступительной кампании следующие:

На основе 9 классов (БСО) На основе 11 классов (ПЗСО) или диплома квалифицированного рабочего или на основе ранее полученного образования соответствующего уровня - профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр (младший специалист), бакалавр, магистр (специалист) Регистрация электронных кабинетов 25 июня – 15 октября 1 июля – 15 октября Подача заявлений на бюджет 1 июля – 20 июля (до 18:00)

(дополнительный набор при условии зачисления не позднее 15 октября) Подача заявлений на контракт 6 июля – 2 августа (до 18:00) – поступление на основе НМТ;

6 июля – 27 июля (до 18:00) – поступление на основе собеседования или творческого конкурса Проведение собеседований, творческих конкурсов 21 июля – 28 июля 27 июля – 7 августа Обнародование рейтинговых списков поступающих, рекомендованных для зачисления 29 июля (не ранее 14:00) – 31 июля (не позднее 12:00) 8 августа (не ранее 12:00) – 17 августа (после обновления списков не позднее 12:00)



Подтверждение выбора места для выполнения требований к зачислению на бюджет 4 августа до 18:00 (после обновления списков) 18 августа (до 18:00) Зачисление на бюджет 7 августа (до 18:00) 19 августа (до 18:00) Зачисление на контракт не позднее 11 августа (дополнительный набор – не позднее 15 октября) 30 августа (до 18:00) Перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт не позднее 17 августа не позднее 30 августа Дополнительный набор на контракт в соответствии с Правилами приема учебного заведения не позднее 15 октября не позднее 15 октября

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании в вузы во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

Как регистрировать электронный кабинет?

Регистрировать заявления на поступление надо через электронный кабинет в ЕГЭБО по ссылке. Можно подать и бумажное заявление в колледж, если невозможно зарегистрировать личный электронный кабинет. В частности:

в случае представления иностранного документа об образовании;

в случае подачи документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине;

в случае подачи документа о ранее полученном образовании, информации о котором нет в ЕГЭБО;

в случае невозможности зарегистрировать электронный кабинет по другим причинам, но если есть соответствующая справка.

Регистрация электронных кабинетов начинается:

25 июня – для поступающих после 9 класса;

1 июля – для поступающих после 11 класса, а также лиц, поступающих на основе диплома квалифицированного рабочего или ранее полученного образования соответствующего уровня (младший специалист, профессиональный младший бакалавр, младший бакалавр, бакалавр, магистр (специалист)).

Какие новации вступительной кампании 2026 года на бакалавриат?

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказывал об основных нововведениях этой вступительной кампании. Это такие: