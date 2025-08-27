Поступающие в магистратуру получили рекомендации на бюджет
- 31 211 поступающих в магистратуру получили рекомендации на бюджет.
- Они уже отображаются в электронных кабинетах и на сайте ЕГЭБО.
- Поступающие должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования до 18:00 30 августа.
31 211 поступающих в магистратуру получили рекомендации к зачислению на бюджет. Распределяли абитуриентов по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа.
Рекомендации уже есть в электронных кабинетах и отображаются на сайте ЕГЭБО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что должны знать абитуриенты?
Если абитуриент получил рекомендацию, то статус одного из заявлений изменился на "Рекомендовано к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу".
Важно! На бюджет предоставляют только одну рекомендацию по одному заявлению. Если определенное заявление уже имеет такой статус, то в других он не появится. Поступающему надо или выполнить требования по этому заявлению, или ждать рекомендаций на контракт.
Для зачисления нужно до 18:00 30 августа:
подтвердить выбор места обучения;
выполнить требования к зачислению (в соответствии с Правилами приема ЗВО);
заключить договор об обучении.
Как подтвердить выбор места обучения?
Это можно сделать:
онлайн через наложение КЭП, в частности Дія.Підпис, подробная инструкция здесь;
лично в учебном заведении.
После зачисления статус заявления изменится на "Включено в приказ" (до 1 сентября).
Обратите внимание! Если абитуриент вовремя не выполнит требования к зачислению, то рекомендацию на бюджет отменят, а заявление допустят к конкурсу на контракт. Поэтому в этом году поступление будет возможно только на контракт.
Рекомендации на контракт будут предоставлять с 1 сентября.
Уменьшилось ли количество поступающих в магистратуру?
- Количество абитуриентов, планирующих учиться в магистратуре, в 2025 году уменьшилось почти на треть, если сравнивать с прошлым годом.
- В этом году заявления на поступление в магистратуру подали 92 тысячи человек.
- В 2024 году поступающих было более 130 тысяч.