31 211 вступників у магістратуру отримали рекомендації до зарахування на бюджет. Розподіляли абітурієнтів за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення.

Рекомендації вже є в електронних кабінетах та відображаються на сайті ЄДЕБО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Дивіться також Які найпопулярніші спеціальності для вступу до магістратури у 2025 році

Що мають знати вступники?

Якщо вступник отримав рекомендацію, то статус однієї із заяв змінився на "Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням".

Важливо! На бюджет надають лише одну рекомендацію за однією заявою. Якщо певна заява вже має такий статус, то в інших він не з'явиться. Вступнику треба або виконати вимоги за цією заявою, або чекати рекомендацій на контракт.

Для зарахування потрібно до 18:00 30 серпня:

підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування (відповідно до Правил прийому ЗВО);

укласти договір про навчання.

Як підтвердити вибір місця навчання?

Це можна зробити:

онлайн через накладання КЕП, зокрема Дія.Підпис, докладна інструкція тут;

особисто в закладі освіти.

Після зарахування статус заяви зміниться на "Включено до наказу" (до 1 вересня).

Зверніть увагу! Якщо вступник вчасно не виконає вимоги до зарахування, то рекомендацію на бюджет скасують, а заяву допустять до конкурсу на контракт. Тож цьогоріч вступ буде можливий тільки на контракт.

Рекомендації на контракт надаватимуть з 1 вересня.

Дивіться також Вступ у магістратуру: учасники додаткової сесії ЄВІ вже мають результати

Чи зменшилась кількість вступників у магістратуру?