Поступающие в магистратуру получили официальные результаты ЕФВВ

Участники основной сессии единого профессионального вступительного испытания, которое необходимо для поступления в магистратуру, получили официальные результаты. Их по шкале 100 – 200 рейтинговых баллов разместили в кабинетах участников экзамена.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В соответствующей вкладке в е-кабинете уже доступна опция формирования экзаменационной карточки.

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Что должны знать поступающие в магистратуру?

Экзаменационная карточка нужна абитуриентам для поступления в магистратуру в вузы Украины.

Также участники ЕФВВ могут загрузить карточку результатов этого вступительного испытания. В ней указали, под каким номером участник выполнял каждое задание, какие он дал ответы и количество набранных баллов за каждое задание.

Результаты ЕФВВ по шкале 100 – 200 получили путем перевода тестовых баллов каждого участника экзамена в рейтинговую шкалу в соответствии с таблицей перевода, которую согласовало МОН.

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В УЦОКО отметили, что составление тестовых заданий ЕФВВ и подготовка наборов тестовых заданий для ЕФВВ обеспечивал Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования. Поэтому в случае возникновения вопросов относительно особенностей этих тестов следует обращаться к специалистам этого учреждения.