Про це інформує 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. У відповідній вкладці в е-кабінеті вже доступна опція формування екзаменаційної картки.

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Що мають знати вступники в магістратуру?

Екзаменаційна картка потрібна абітурієнтам для вступу у магістратуру до вишів України.

Також учасники ЄФВВ можуть завантажити картку результатів цього вступного випробування. У ній вказали, під яким номером учасник виконував кожне завдання, які він дав відповіді та кількість набраних балів за кожне завдання.

Результати ЄФВВ за шкалою 100 – 200 отримали шляхом переведення тестових балів кожного учасника іспиту до рейтингової шкали відповідно до таблиці переведення, яку погодило МОН.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

В УЦОЯО зазначили, що укладання тестових завдань ЄФВВ та підготовлення наборів тестових завдань для ЄФВВ забезпечував Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Тож у разі виникнення запитань щодо особливостей цих тестів варто звертатися до фахівців цієї установи.