29 июля стартовала дополнительная сессия вступительных экзаменов в магистратуру в 2025 году. Продлится до 18 августа.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В Центре напомнили, что нужно, чтобы допустили в центр тестирования.

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Как проходят вступительные экзамены в магистратуру?

Абитуриентам советуют заранее обозначить в персональном календаре дату и время прохождения экзаменов. Информация есть в приглашении-пропуске. Она размещена в кабинете участника на веб-сайте УЦОКО. Также стоит заранее спланировать маршрут проезда в пункт тестирования. И при этом не забудьте необходимые документы. Также стоит распечатать приглашение-пропуск.

Для допуска в пункт тестирования надо иметь оригинал экзаменационного листа и документ, на основании которого он / она зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях.

Также проверьте правильность оформления экзаменационного листа.

Когда начинается тестирование?

В приглашении-пропуске, кроме даты и места проведения тестирования, отметили и время его начала. Экзамен стартует для первой смены в 10:00, для второй в 15:00. Допуск в пункт тестирования начнут за 30 минут и прекратят за 5 минут до начала тестирования.

Важно! Участников, которые опоздали или не предъявили экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность, не допустят к тестированию.

О каких правилах помнить во время тестирования?

Вступительные испытания в магистратуру будут проводить с помощью специального сервиса. Поэтому стоит перед стартом тестирования послушать инструктора.

Если во время тестирования возникнут технические сбои в работе сервиса или у вас ухудшится самочувствие, нужно немедленно сообщить об этом инструктору.

В случае объявления воздушной тревоги до начала допуска к пункту тестирования пройдите в укрытие по указателям и находитесь там до сообщения о ее завершении. Если вызов будет звучать во время тестирования, следуйте указаниям инструктора.

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Когда будут результаты?

После завершения тестирования на экране монитора вы увидите данные о количестве предоставленных ответов и количество начисленных тестовых баллов. С помощью таблиц перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов их можно перевести в рейтинговые.

Официальные же результаты дополнительной сессии ЕВИ / ЕФВВ разместят в кабинетах участников вступительных испытаний до 22 августа.