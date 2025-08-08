8 августа стартовал прием заявлений от абитуриентов, которые намерены стать магистрами. Продлится до 25 августа.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Подавать заявления можно онлайн через электронные кабинеты.

Что должны знать поступающие в магистратуру?

В течение соответствующего периода поступающие в магистратуру могут подать до 5 заявлений на бюджетные места. Зато на контрактную форму можно подать до 10 заявлений.

Каждому заявлению на бюджет абитуриент должен предоставить приоритетность от 1 до 5. Приоритетность – это очередность заявлений, по которой их будут рассматривать при поступлении на бюджетные места.

Важно! Определенную приоритетность заявлений нельзя изменить. В то же время абитуриент может отменить заявление с приоритетностью.

Следить за нынешними рейтингами абитуриенты могут на сайте Вступ.ОСВИТА.UA. Информацию там обновляют трижды в сутки.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных с сообщением о получении или неполучении ими права учиться на бюджете состоится не позднее 26 августа.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 28 августа.

Зачисление поступающих на обучение на бюджет состоится не позднее 29 августа; на контракт – не позднее 30 сентября.

Перевод на свободные бюджетные места лиц, которые зачислены на обучение по контракту, состоится не позднее 1 сентября 2025 года.