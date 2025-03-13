Части поступающих в магистратуру учтут ЕДКИ вместо ЕФВВ
- Для поступления в магистратуру в 2025 году на некоторые специальности будут учитывать ЕГКИ вместо ЕФВВ.
- Вместо ЕФВВ можно использовать результаты ЕГКИ 2024 или 2025 года для поступающих на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации".
Для поступления в магистратуру в этом году на некоторые специальности будут засчитывать результаты единого государственного квалификационного экзамена. Его сдают для получения диплома бакалавра.
Такую норму содержит Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, отмечает 24 Канал.
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Отдельным абитуриентам в магистратуру учтут ЕГКИ вместо ЕФВВ
Для того, чтобы поступить в магистратуру на специальности G4 "Энергопроизводство (атомная энергетика)", J5 "Морской и внутренний водный транспорт", J6 "Авиационный транспорт", J7 "Железнодорожный транспорт" и J8 "Автомобильный транспорт", абитуриент должен предоставить результаты ЕВИ 2023, или 2024, или 2025 годов и результаты ЕДКИ, который он сдавал в 2024 или 2025 году.
При этом поступающие, которые не сдавали ЕГКИ, смогут поступить по итогам профессионального экзамена в учебном заведении и ЕВИ.
Также вместо ЕФВВ можно использовать результаты ЕДКИ 2024 или 2025 года для поступающих на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации".
Эти абитуриенты для участия в конкурсном отборе должны подать результаты ЕДКИ, а также ЕВИ за 2023 – 2025 годы.
Если же поступающие на эту специальность не сдавали ЕДКИ, то они должны сдать ЕФВВ по информационным технологиям.
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Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025 года
Даты проведения ЕВЭ и ЕФВЭ в 2025 году следующие:
- 21 июня – 12 июля – основной период;
- 29 июля – 18 августа – дополнительный период.
Результаты экзаменов в магистратуру 2025 станут известны:
- до 18 июля – результаты основной сессии;
- до 22 августа – результаты дополнительной сессии.
Ранее мы сообщали, что МОН утвердило условия поступления в магистратуру в 2025 году.