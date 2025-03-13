Части поступающих в магистратуру учтут ЕДКИ вместо ЕФВВ

Для поступления в магистратуру в этом году на некоторые специальности будут засчитывать результаты единого государственного квалификационного экзамена. Его сдают для получения диплома бакалавра.

Такую норму содержит Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году, отмечает 24 Канал.

Смотрите также МОН утвердило условия поступления в магистратуру в 2025 году

Отдельным абитуриентам в магистратуру учтут ЕГКИ вместо ЕФВВ

Для того, чтобы поступить в магистратуру на специальности G4 "Энергопроизводство (атомная энергетика)", J5 "Морской и внутренний водный транспорт", J6 "Авиационный транспорт", J7 "Железнодорожный транспорт" и J8 "Автомобильный транспорт", абитуриент должен предоставить результаты ЕВИ 2023, или 2024, или 2025 годов и результаты ЕДКИ, который он сдавал в 2024 или 2025 году.

При этом поступающие, которые не сдавали ЕГКИ, смогут поступить по итогам профессионального экзамена в учебном заведении и ЕВИ.

Также вместо ЕФВВ можно использовать результаты ЕДКИ 2024 или 2025 года для поступающих на специальность F5 "Кибербезопасность и защита информации".

Эти абитуриенты для участия в конкурсном отборе должны подать результаты ЕДКИ, а также ЕВИ за 2023 – 2025 годы.

Если же поступающие на эту специальность не сдавали ЕДКИ, то они должны сдать ЕФВВ по информационным технологиям.

Смотрите также Сдача ЕВЭ в 2025 году: что должны знать абитуриенты в магистратуру и аспирантуру

Когда вступительные экзамены в магистратуру 2025 года

Даты проведения ЕВЭ и ЕФВЭ в 2025 году следующие:

21 июня – 12 июля – основной период;

29 июля – 18 августа – дополнительный период.

Результаты экзаменов в магистратуру 2025 станут известны:

до 18 июля – результаты основной сессии;

до 22 августа – результаты дополнительной сессии.

Ранее мы сообщали, что МОН утвердило условия поступления в магистратуру в 2025 году.