Участники ЕВЭ получили результаты тестирования

Все участники основных сессий ЕВЭ, которые сдавали тестирование в течение 24 – 27 июня, уже получили результаты по шкале 100 – 200 баллов. Их можно найти в кабинетах участников вступительных испытаний.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования. В соответствующей вкладке доступна опция формирования экзаменационной карточки, которая нужна потенциальным магистрам для поступления в вузы Украины.

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Что должны помнить поступающие в магистратуру?

Участники также могут загрузить Карточку результатов каждого блока ЕВЭ. В ней указано, под каким номером участник выполнял каждое задание, соответствующий номер задания в системе УЦОКО, правильные ответы и количество набранных баллов за каждое задание.

В УЦОКО при этом напоминают: сразу после завершения работы над всеми заданиями ЕВЭ на платформе тестирования участники имели возможность увидеть количество предоставленных ими ответов и количество тестовых баллов, которые им насчитала платформа после автоматизированного наложения ключей ответов на сохраненные ими ответы за каждый блок ЕВЭ.

Начисление тестовых баллов за выполнение заданий блоков ЕВИ – теста общей учебной компетентности (ТЗНК) и теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор поступающего) – осуществляют в соответствии с утвержденными схемами.

Результаты ЕВЭ по шкале 100 – 200 получают путем перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицами № 17 и № 18 приложения 5 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году.

Результаты основной сессии единого профессионального вступительного испытания (ЕФВВ) разместят в кабинетах участников до 18 июля.