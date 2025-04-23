В каких городах Украины можно сдать тесты для поступления в магистратуру

Министерство образования и науки Украины утвердило перечень населенных пунктов в Украине, в которых создадут экзаменационные центры для проведения магистерских тестов. Речь идет о ЕВЭ и ЕФВЭ.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Тестирование состоится в 21 области Украины и в городе Киеве.

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Где можно сдать тесты в магистратуру

Тестирование не состоится в Донецкой, Луганской и Херсонской областях из-за невозможности проведения там экзаменов.

Ожидается, что экзаменационные центры должны быть созданы в 68 украинских городах и селах.

Как известно, к проведению вступительных экзаменов в магистратуру во время основной сессии приобщат 15 городов в 7 странах.

Регистрация для участия в ЕВИ и ЕФВВ начнется 2 мая и продлится до 23 мая.

Регистрировать будущих абитуриентов в магистратуру будут приемные комиссии вузов очно или дистанционно.

При регистрации на тестирование абитуриент должен указать город или страну, где намерен пройти тестирование.

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Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшается количество поступающих.