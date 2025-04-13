Где за рубежом можно сдать тесты для поступления в магистратуру

В 2025 году для поступления в магистратуру надо пройти единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ). Для сдачи тестов создадут временные экзаменационные центры в Украине и за рубежом.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В каких городах за рубежом можно сдать экзамены, читайте дальше.

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Где за рубежом можно сдать ЕВЭ и ЕФВЭ

Во время регистрации на тестирование абитуриент, который находится за рубежом, должен указать страну и город, где намерен пройти тестирование.

Соответствующие страны и города, в которых создадут временные экзаменационные центры, определены Министерством образования и науки Украины.

В перечень вошли 15 городов в 7 странах, где можно будет сдать ЕВИ и ЕФВВ во время основной сессии.

Дополнительную сессию вступительных экзаменов в магистратуру за рубежом проводить не будут.

№

з/п Страна Населенный

пункт Единый вступительный экзамен Единое профессиональное вступительное испытание экономика и международная экономика информационные технологии история искусства языкознание учет и финансы педагогика и психология политология и международные отношения право и международное право психология и социология управление и администрирование 1 Латвийская Республика Рига + - - - - + - + + - + 2 Республика Болгария София + + + + + + + + + + + 3 Республика Польша Быдгощ + + + - - + - + + + + Варшава + + + + + + + + + + + Вроцлав + + + + + + + + + + + Гданьск + + + + + + + + + + + Катовице + + + + + + + + + + + Краков + + + + + + + + + + + 4 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Лондон + + + - + - + - - + + 5 Федеративная Республика Германия Берлин + + + + + + + + + + + Йена + + + + + + + + + + + Мюнхен + + + + + + + + + + + 6 Французская Республика Париж + + - - - + - + + + + 7 Чешская Республика Брно + + + + + + + + + + + Прага + + + + + + + + + + +

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Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшается количество поступающих.