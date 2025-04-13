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13 апреля, 22:48
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Где за рубежом можно сдать тесты для поступления в магистратуру

Мария Волошин
Основні тези
  • В 2025 году для поступления в магистратуру нужно сдать ЕВЭ и ЕФВЭ.
  • Это можно сделать во временных экзаменационных центрах как в Украине, так и за рубежом.
  • Министерство образования и науки Украины определило 15 городов в 7 странах, где можно будет сдать эти экзамены во время основной сессии.

В 2025 году для поступления в магистратуру надо пройти единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единый профессиональный вступительный экзамен (ЕПВИ). Для сдачи тестов создадут временные экзаменационные центры в Украине и за рубежом.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. В каких городах за рубежом можно сдать экзамены, читайте дальше.

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Где за рубежом можно сдать ЕВЭ и ЕФВЭ

Во время регистрации на тестирование абитуриент, который находится за рубежом, должен указать страну и город, где намерен пройти тестирование.

Соответствующие страны и города, в которых создадут временные экзаменационные центры, определены Министерством образования и науки Украины.

В перечень вошли 15 городов в 7 странах, где можно будет сдать ЕВИ и ЕФВВ во время основной сессии.

Дополнительную сессию вступительных экзаменов в магистратуру за рубежом проводить не будут.


з/п		 Страна Населенный
пункт		 Единый вступительный экзамен Единое профессиональное вступительное испытание
экономика и международная экономика информационные технологии история искусства языкознание учет и финансы педагогика и психология политология и международные отношения право и международное право психология и социология управление и администрирование
1 Латвийская Республика Рига + - - - - + - + + - +
2 Республика Болгария София + + + + + + + + + + +
3 Республика Польша Быдгощ + + + - - + - + + + +
Варшава + + + + + + + + + + +
Вроцлав + + + + + + + + + + +
Гданьск + + + + + + + + + + +
Катовице + + + + + + + + + + +
Краков + + + + + + + + + + +
4 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Лондон + + + - + - + - - + +
5 Федеративная Республика Германия Берлин + + + + + + + + + + +
Йена + + + + + + + + + + +
Мюнхен + + + + + + + + + + +
6 Французская Республика Париж + + - - - + - + + + +
7 Чешская Республика Брно + + + + + + + + + + +
Прага + + + + + + + + + + +

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Ранее мы сообщали, что в Украине уменьшается количество поступающих.