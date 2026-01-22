Поступающие в магистратуру и аспирантуру смогут дважды сдать ЕВЭ
- Абитуриенты смогут дважды сдать ЕВЭ для поступления в магистратуру и аспирантуру.
- Вторая попытка будет платной.
Для поступающих в магистратуру и аспирантуру организуют специальную сессию единого вступительного экзамена. Так, в сентябре абитуриенты смогут улучшить результат тестирования.
Соответствующую норму содержит приказ МОН Украины, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Этот приказ ведомство недавно зарегистрировало в Министерстве юстиции.
Что должны знать абитуриенты?
Проведение специальной сессии ЕВЭ предусматривает приказ Министерства образования и науки Украины.
Участие в специальной сессии будет платным, стоимость обнародуют летом.
Участниками этого экзамена могут стать поступающие, которые хотят еще раз сдать экзамен и улучшить свой результат. Но использовать результат тестирования можно будет только для поступления на контракт.
Также принять участие в специальной сессии ЕВИ смогут абитуриенты, которые не регистрировались для участия в основной или дополнительной сессии, а также те, кто зарегистрировался, но не смог принять в них участие.
Тестирование будет проходить с 11 по 13 сентября.
Можно ли для поступления в магистратуру использовать экзамены прошлых лет?
- Поступающие в магистратуру в этом году смогут использовать для поступления результаты экзаменов, полученные в предыдущие годы. В частности, предоставить результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ) за 2024 или 2025 годы или сдать экзамен в 2026 году, отмечали в МОН.
- Для поступления в магистратуру можно будет использовать баллы единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) 2025 или 2026 года.
- Чтобы получить право участвовать в конкурсном отборе, участник ЕВИ должен преодолеть "пороговый балл", то есть набрать 5 тестовых баллов. Эта норма будет касаться и теста по иностранному языку, и теста общей учебной компетентности.
- "Порог" единого профессионального вступительного испытания составит 35 тестовых баллов.
- При этом некоторые льготные категории поступающих смогут поступить в магистратуру по результатам собеседования вместо ЕВЭ и профессионального экзамена вместо ЕФВВ.