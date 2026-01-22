Поступающие в магистратуру и аспирантуру смогут дважды сдать ЕВЭ

Для поступающих в магистратуру и аспирантуру организуют специальную сессию единого вступительного экзамена. Так, в сентябре абитуриенты смогут улучшить результат тестирования.

Соответствующую норму содержит приказ МОН Украины, регламентирующий проведение НМТ в 2026 году. Этот приказ ведомство недавно зарегистрировало в Министерстве юстиции.

Что должны знать абитуриенты?

Проведение специальной сессии ЕВЭ предусматривает приказ Министерства образования и науки Украины.

Участие в специальной сессии будет платным, стоимость обнародуют летом.

Участниками этого экзамена могут стать поступающие, которые хотят еще раз сдать экзамен и улучшить свой результат. Но использовать результат тестирования можно будет только для поступления на контракт.

Также принять участие в специальной сессии ЕВИ смогут абитуриенты, которые не регистрировались для участия в основной или дополнительной сессии, а также те, кто зарегистрировался, но не смог принять в них участие.

Тестирование будет проходить с 11 по 13 сентября.

Можно ли для поступления в магистратуру использовать экзамены прошлых лет?