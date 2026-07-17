Абитуриенты магистратуры и аспирантуры могут сдать экзамен в ходе специальной сессии
В этом году абитуриенты магистратуры и аспирантуры могут сдать единый вступительный экзамен в ходе специально организованной сессии. Соответствующий приказ утвердило Министерство образования и науки Украины.
Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования. Эти сессии состоятся в августе.
Кто и когда сможет принять участие в этих сессиях
Участниками этих сессий могут стать абитуриенты, которые не зарегистрировались для участия в ЕВІ. Также те, кого зарегистрировали, но они не пришли на экзамен. Возможность сдать ЕВИ предоставили и тем, кто желает улучшить свой результат и воспользоваться дополнительным шансом для поступления в аспирантуру / магистратуру в этом году.
Специальные сессии ЕВИ проводятся за счет средств физических и/или юридических лиц. Стоимость будет объявлена до 5 августа.
Когда проходит регистрация
Регистрация на специально организованные сессии ЕВИ продлится с 7 по 17 августа. Для этого абитуриентам необходимо обратиться в приемные комиссии вузов, куда они планируют поступать. Подробнее о процедуре регистрации – по ссылке.
Специально организованные сессии ЕВИ пройдут с 11 по 13 сентября. Результаты по шкале от 100 до 200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов на сайте Украинского центра оценки качества образования до 21 сентября включительно.
Отметим, что проведение специально организованных сессий единого профессионального вступительного экзамена и единого вступительного экзамена по методологии научных исследований не предусмотрено.
Сколько абитуриентов в этом году смогут учиться на государственном финансировании
- Правительство Украины определило объемы государственного заказа на прием в колледжи и вузы, аспирантуру и докторантуру в 2026 году. Всего на бюджетной основе смогут учиться 166 705 человек.
- Из них 154 334 человека – по дневной форме обучения.
- Объем государственного заказа на магистратуру на основе степени бакалавра составляет 36 840 мест, в том числе 32 845 мест по дневной форме обучения.
- Для поступления в аспирантуру предусмотрено 6 073 места, в докторантуру – 428 человек.