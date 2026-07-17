Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. Ці сесії відбудуться у серпні.
Хто і коли зможе взяти участь у цих сесіях
Учасниками цих сесій можуть стати вступники, які не зареєструвалися для участі в ЄВІ. Також ті, кого зареєстрували, але вони не прийшли на іспит. Можливість скласти ЄВІ надали й тим, хто бажає покращити свій результат і скористатися додатковим шансом для вступу до аспірантури / магістратури цьогоріч.
Спецсесії ЄВІ проводять за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Вартість оголосять до 5 серпня.
Коли реєстрація
Реєстрація на спеціально організовані сесії ЄВІ триватиме з 7 до 17 серпня. Для цього вступникам треба звернутися до приймальних комісій вишів, куди вони планують вступати. Докладніше про процедуру реєстрації – за посиланням.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Спеціально організовані сесії ЄВІ триватимуть протягом 11 – 13 вересня. Результати за шкалою 100 – 200 балів розмістять у кабінетах учасників вступних випробувань на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти до 21 вересня включно.
Зауважимо, що проведення спеціально організованих сесій єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень не передбачили.
Скільки вступників цьогоріч зможуть вчитися на бюджеті
- Уряд України визначив обсяги державного замовлення на прийом до коледжів та вишів, аспірантури й докторантури у 2026 році. Загалом навчатися на бюджеті зможуть 166 705 осіб.
- З них 154 334 особи – за денною формою.
- Обсяг державного замовлення на магістратуру на основі ступеня бакалавра становить 36 840 місць, зокрема 32 845 місць за денною формою.
- Для вступу до аспірантури передбачили 6 073 місця, до докторантури – 428 осіб.