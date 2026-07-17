Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования. Эти сессии состоятся в августе.

Кто и когда сможет принять участие в этих сессиях

Участниками этих сессий могут стать абитуриенты, которые не зарегистрировались для участия в ЕВІ. Также те, кого зарегистрировали, но они не пришли на экзамен. Возможность сдать ЕВИ предоставили и тем, кто желает улучшить свой результат и воспользоваться дополнительным шансом для поступления в аспирантуру / магистратуру в этом году.

Специальные сессии ЕВИ проводятся за счет средств физических и/или юридических лиц. Стоимость будет объявлена до 5 августа.

Когда проходит регистрация

Регистрация на специально организованные сессии ЕВИ продлится с 7 по 17 августа. Для этого абитуриентам необходимо обратиться в приемные комиссии вузов, куда они планируют поступать. Подробнее о процедуре регистрации – по ссылке.

Специально организованные сессии ЕВИ пройдут с 11 по 13 сентября. Результаты по шкале от 100 до 200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников вступительных экзаменов на сайте Украинского центра оценки качества образования до 21 сентября включительно.

Отметим, что проведение специально организованных сессий единого профессионального вступительного экзамена и единого вступительного экзамена по методологии научных исследований не предусмотрено.

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