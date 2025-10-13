В Украине значительно уменьшилось количество поступающих в магистратуру на контракт
- Количество поступающих в магистратуру на контракт в Украине уменьшилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом.
- Уменьшение частично может быть связано с уменьшением количества поступающих-мужчин в возрасте 25+.
В Украине еще продолжается вступительная кампания в этом году в магистратуру. При этом количество поступающих на этот уровень высшего образования на контракт, если сравнить с прошлым годом, уменьшилось более чем на треть.
Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Почему уменьшилось количество поступающих?
По состоянию на начало октября студентами магистратуры в вузах нашего государства стали более 93 тысяч абитуриентов.
Из них на бюджет зачислили почти 33 тысячи абитуриентов. Более 60,5 тысяч человек зачислили на контрактную форму обучения.
Если сравнивать с прошлым годом, то количество поступающих на бюджет почти не изменилась. Более того, выросло почти на полтысячи студентов.
Что касается поступающих на контракт, то их количество, если сравнить с 2024 годом, уменьшилось почти на 37 тысяч человек. То есть более чем на треть.
Возможно, частично такое уменьшение связано с тем, что вдвое уменьшилось количество поступающих в магистратуру мужчин в возрасте 25+. В этом году в магистратуру поступило почти 18 тысяч таких лиц. В прошлом году таких абитуриентов было более 36 тысяч человек.
Какие сроки зачисления магистров на контракт в 2025 году?
- Ранее в МОН согласовали, что в этом году предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, поступающих на места за средства физических и/или юридических лиц на открытые и фиксированные конкурсные предложения, осуществляется не ранее чем 1 сентября.
- Зачисление поступающих на обучение за средства физических и / или юридических лиц происходит не позднее чем 30 сентября.
- Для поступления в магистратуру на контракт на основе степени бакалавра учебные заведения могут устанавливать дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение за средства физических и юридических лиц в пределах с 1 июля по 20 октября.