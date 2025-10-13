В Україні значно зменшилась кількість вступників на магістратуру на контракт
- Кількість вступників у магістратуру на контракт в Україні зменшилась на понад третину порівняно з минулим роком.
- Зменшення частково може бути пов'язане зі зменшенням кількості вступників-чоловіків віком 25+.
В Україні ще триває цьогорічна вступна кампанія у магістратуру. При цьому кількість вступників на цей рівень вищої освіти на контракт, якщо порівняти з минулим роком, зменшилась на понад третину.
Про це свідчать дані, які оприлюднив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Чому зменшилась кількість вступників?
Станом на початок жовтня студентами магістратури у вишах нашої держави стали понад 93 тисячі вступників.
З них на бюджет зарахували майже 33 тисячі абітурієнтів. Понад 60,5 тисячі осіб зарахували на контрактну форму навчання.
Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість вступників на бюджет майже не змінилась. Ба більше, зросла майже на пів тисячі студентів.
Щодо вступників на контракт, то їхня кількість, якщо порівняти з 2024 роком, зменшилась майже на 37 тисяч осіб. Тобто більш як на третину.
Можливо, частково таке зменшення пов'язано з тим, що вдвічі зменшилась кількість вступників у магістратуру чоловіків віком 25+. Цьогоріч до магістратури вступило майже 18 тисяч таких осіб. Торік таких вступників було понад 36 тисяч осіб.
Які строки зарахування магістрів на контракт у 2025 році?
- Раніше у МОН погодили, що цьогоріч надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше ніж 1 вересня.
- Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається не пізніше ніж 30 вересня.
- Для вступу в магістратуру на контракт на основі ступеня бакалавра заклади освіти можуть встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 1 липня по 20 жовтня.