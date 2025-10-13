В Україні ще триває цьогорічна вступна кампанія у магістратуру. При цьому кількість вступників на цей рівень вищої освіти на контракт, якщо порівняти з минулим роком, зменшилась на понад третину.

Про це свідчать дані, які оприлюднив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Чому зменшилась кількість вступників?

Станом на початок жовтня студентами магістратури у вишах нашої держави стали понад 93 тисячі вступників.

З них на бюджет зарахували майже 33 тисячі абітурієнтів. Понад 60,5 тисячі осіб зарахували на контрактну форму навчання.

Якщо порівнювати з минулим роком, то кількість вступників на бюджет майже не змінилась. Ба більше, зросла майже на пів тисячі студентів.

Щодо вступників на контракт, то їхня кількість, якщо порівняти з 2024 роком, зменшилась майже на 37 тисяч осіб. Тобто більш як на третину.

Можливо, частково таке зменшення пов'язано з тим, що вдвічі зменшилась кількість вступників у магістратуру чоловіків віком 25+. Цьогоріч до магістратури вступило майже 18 тисяч таких осіб. Торік таких вступників було понад 36 тисяч осіб.

Які строки зарахування магістрів на контракт у 2025 році?