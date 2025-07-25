Регистрация на вступительные экзамены в ЗВО на контракт заканчивается

25 июля заканчивается срок регистрации в электронных кабинетах на творческие конкурсы и индивидуальные устные собеседования для поступающих на бакалавра, которые намерены поступать исключительно на контракт.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Osvita.ua. До 1 августа поступающие, которые зарегистрировались на такие экзамены в ЗВО, должны сдать эти вступительные испытания.

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Что должны знать поступающие на контракт?

После получения баллов за вступительные испытания абитуриенты смогут подавать заявления о поступлении в своих электронных кабинетах. Основной период подачи заявлений на поступление продолжается до 1 августа.

При этом те, кто поступает исключительно на контракт, могут участвовать в дополнительных волнах набора, которые анонсируют вузы. В таком случае стать студентом контрактной формы обучения можно до 20 октября.

Отметим, что с 19 июля абитуриенты в Украине могут подавать заявления на поступление на бакалавриат в вузы. Уже можно посмотреть первые списки претендентов на получение высшего образования в этом году.

Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуют также статусы заявлений, результаты вступительных экзаменов, баллы сертификатов НМТ, другую информацию, которая нужна для полного информирования о ходе вступительной кампании.