Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на ГП "Инфоресурс". Там уточнили, какие поступающие их создавали.

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Сколько кабинетов создали поступающие?

Так, 77 245 кабинетов создали выпускники 9 классов, 198 275 – выпускники после 11 классов. 10 639 кабинетов абитуриенты создали на основе диплома квалифицированного рабочего, 32 942 – на основе НРК5 (младший бакалавр, младший специалист, профессиональный младший бакалавр), 65 346 – на основе НРК6 (бакалавр); 1 688 - на основе НРК7 (специалист, магистр).

Абитуриенты подали более 638 тысяч заявлений. В частности, 380 986 – на основе полного общего среднего образования для поступления в ЗВО.

Отметим, что 19 июля в Украине начался основной этап вступительной кампании 2025 года – подачи заявлений на поступление.

Поступающие могут подать до 5 заявлений на бюджетные места и до 10 – на контракт с установлением приоритетности, которую нельзя изменить.

Формирование рейтинговых списков и предоставление рекомендаций к зачислению поступающих в вузы по заявлениям с приоритетами состоится не позднее 6 августа.