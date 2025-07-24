Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Так в ведомстве прокомментировали нынешнюю систему расчета конкурсного балла абитуриентов.

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Важна ли профильность предмета НМТ по выбору?

В МОН опровергли информацию о том, что нынешние конкурсные баллы ниже чем в предыдущие годы, – якобы из-за слабых результатов НМТ и "неэффективной" системы коэффициентов. В МОН отмечают: по данным Украинского центра оценивания качества образования, средние результаты участников НМТ-2025 – сопоставимы с прошлогодними.

Также в 2025 году изменилась формула расчета конкурсного балла, и теперь она мотивирует выбирать профильные предметы, добавляют в ведомстве.

С 2025 года изменен механизм расчета конкурсного балла. Основная цель – вернуть к вступительной кампании логику профильности предметов. С 2025 года учитывается родство специальности и выборочного предмета НМТ. Например, для специальности "Менеджмент" география будет иметь более высокий вес, чем биология или украинская литература,

– объясняют в МОН.

И добавляют: поступать с любым выборочным предметом можно, как и раньше. Но коэффициенты отдают предпочтение тем, кто выбрал профильные дисциплины.

По мнению специалистов ведомства, "снижение" конкурсного балла не означает худший результат поступающих.

Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность заданий, вызовах и перспективах НМТ читайте в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.