Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Так у відомстві прокоментували цьогорічну систему розрахунку конкурсного бала вступників.

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Чи важлива профільність предмета НМТ за вибором?

У МОН спростували інформацію про те, що цьогорічні конкурсні бали нижчі ніж у попередні роки, – нібито через слабші результати НМТ і "неефективну" систему коефіцієнтів. У МОН зазначають: за даними Українського центру оцінювання якості освіти, середні результати учасників НМТ-2025 – зіставні з торішніми.

Також у 2025 році змінилася формула розрахунку конкурсного бала, і тепер вона мотивує обирати профільні предмети, додають у відомстві.

З 2025 року змінено механізм розрахунку конкурсного бала. Основна мета – повернути до вступної кампанії логіку профільності предметів. З 2025 року враховується спорідненість спеціальності та вибіркового предмета НМТ. Наприклад, для спеціальності "Менеджмент" географія матиме вищу вагу, ніж біологія чи українська література,

– пояснюють в МОН.

І додають: вступати з будь-яким вибірковим предметом можна, як і раніше. Але коефіцієнти надають перевагу тим, хто обрав профільні дисципліни.

На думку фахівців відомства, "зниження" конкурсного бала не означає гірший результат вступників.

Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.