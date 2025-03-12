Не говорите "потеряйся": в украинской версии есть немало интересных вариантов избавиться от кого-то
- Украинский язык предлагает много вариантов перевода русского выражения "потеряйся", таких как "щезни", "зникни", "згинь".
- Существует множество фразеологизмов и современных версий, которые можно использовать, например, "Мандруй звідси!", а другие читайте в статье.
Украинский язык очень богат на синонимы. Поэтому к каждому русизму можно подобрать несколько точных и интересных вариантов.
Как можно перевести выражение "потеряйся" рассказывает 24 Канал.
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Как же перевести "потеряйся"
Русское слово "потеряйся", используется как крылатое выражение, что означает – не мешай, или вежливая версия, когда вас "послали".
Но слово имеет свои варианты и в украинском языке, и это совсем не дословное "потеряйся". Можно сказать одним словом, а можно и фразеологизмами – и их немало! Поэтому можно каждый раз использовать другую версию.
Можно сказать одним словом:
- щезни,
- зникни,
- згинь,
- здрисни,
- випаруйся,
- розчинися.
А также множество метких фраз – древних и современных, которые можно менять чуть ли не каждый день:
- "Зроби так, щоб тебе шукали".
- "Зроби так, щоб за тобою скучали".
- "Згинь, нечиста сила!"
- "Мандруй звідси!"
- "Гуляй вальсом!"
- "Зникни з горизонту!"
- "Впала, зашипіла, поповзла!"
- "Бачиш двері? Мацай клямку!"
- "Крути ногу – роби вітер!"
- "Поріг бачиш – пісню знаєш!"
- "Чухай ногу об дорогу."
- "Шапка – двері – коридор".
Как сказать "потеряйся": смотрите видео
Это выражение еще и осовременивается, принимая во внимание актуальные цитаты или устройства:
- "Зроби, як ковпачок від флешки."
- "Вийди звідси, розбійнику."
- "Піди вслід за російським воєнним кораблем."
- "Іди у напрямку російського корабля."
Конечно, есть и бранные версии, но с ними стоит быть осторожными.
Ругательные версии тоже существуют: смотрите видео
Зачем нам русизмы, когда есть столько украинских вариантов! И это не только к слову "потеряйся". Такое же многообразие вариантов перевода у слова "іскрамьотний".