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Освіта Саморозвиток Не кажіть "потеряйся": в українській версії є чимало цікавих варіантів позбутись когось
12 березня, 14:21
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Не кажіть "потеряйся": в українській версії є чимало цікавих варіантів позбутись когось

Олеся Кух
Основні тези
  • Українська мова пропонує багато варіантів перекладу російського вислову "потеряйся", таких як "щезни", "зникни", "згинь".
  • Існує безліч фразеологізмів та сучасних версій, які можна використовувати, наприклад, "Мандруй звідси!", а інші читайте у статті.

Українська мова дуже багата на синоніми. А тому до кожного русизму можна підібрати кілька влучних і цікавих варіантів.

Як можна перекласти вислів "потеряйся" розповідає 24 Канал.

Дивіться також Як перекладається вислів "по большому счету": здивуйтеся влучнішим варіантам

Як же перекласти "потерайся"

Російське слово "потеряйся", використовується як крилатий вислів, що означає – не заважай, чи чемна версія, коли вас "послали".

Але слово має свої варіанти й в українській мові, і це зовсім не дослівне "загубися". Можна сказати одним словом, а можна і фразеологізмами – і їх чимало! А тому можна кожного разу використовувати іншу версію.

Можна сказати одним словом:

  • щезни,
  • зникни,
  • згинь,
  • здрисни,
  • випаруйся,
  • розчинися.

А ще безліч влучних фраз – давніх і сучасних, які можна змінювати ледь не щодня:

  • Зроби так, щоб тебе шукали.
  • Зроби так, щоб за тобою скучали.
  • Згинь, нечиста сила!
  • Мандруй звідси!
  • Гуляй вальсом!
  • Зникни з горизонту!
  • Впала, зашипіла, поповзла!
  • Бачиш двері? Мацай клямку!
  • Крути ногу – роби вітер!
  • Поріг бачиш – пісню знаєш!
  • Чухай ногу об дорогу.
  • Шапка – двері – коридор.

Як сказати "потеряйся": дивіться відео

Цей вислів ще й осучаснюється, беручи до уваги актуальні цитати чи пристрої:

  • Зроби, як ковпачок від флешки.
  • Вийди звідси, розбійнику.
  • Піди вслід за російським воєнним кораблем.
  • Іди у напрямку російського корабля.

Звісно, маємо і лайливі версії, але з ними варто бути обережними.

Лайливі версії теж існують: дивіться відео

@dasha_moss_ Відео сталрено в розважальному контексті #РгоГолос #дарьямос #проголос #експертзголосу ♬ оригінальний звук - Дар’я Mos #ProГолос

Навіщо нам русизми, коли маємо стільки українських варіантів! І це не лише до слова "потеряйся". Таке ж  різноманіття варіантів перекладу у слова "іскрамьотний".