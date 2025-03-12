Не кажіть "потеряйся": в українській версії є чимало цікавих варіантів позбутись когось

Українська мова дуже багата на синоніми. А тому до кожного русизму можна підібрати кілька влучних і цікавих варіантів.

Як можна перекласти вислів "потеряйся" розповідає 24 Канал.

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Як же перекласти "потерайся"

Російське слово "потеряйся", використовується як крилатий вислів, що означає – не заважай, чи чемна версія, коли вас "послали".

Але слово має свої варіанти й в українській мові, і це зовсім не дослівне "загубися". Можна сказати одним словом, а можна і фразеологізмами – і їх чимало! А тому можна кожного разу використовувати іншу версію.

Можна сказати одним словом:

щезни,

зникни,

згинь,

здрисни,

випаруйся,

розчинися.

А ще безліч влучних фраз – давніх і сучасних, які можна змінювати ледь не щодня:

Зроби так, щоб тебе шукали.

Зроби так, щоб за тобою скучали.

Згинь, нечиста сила!

Мандруй звідси!

Гуляй вальсом!

Зникни з горизонту!

Впала, зашипіла, поповзла!

Бачиш двері? Мацай клямку!

Крути ногу – роби вітер!

Поріг бачиш – пісню знаєш!

Чухай ногу об дорогу.

Шапка – двері – коридор.

Як сказати "потеряйся": дивіться відео

Цей вислів ще й осучаснюється, беручи до уваги актуальні цитати чи пристрої:

Зроби, як ковпачок від флешки.

Вийди звідси, розбійнику.

Піди вслід за російським воєнним кораблем.

Іди у напрямку російського корабля.

Звісно, маємо і лайливі версії, але з ними варто бути обережними.

Лайливі версії теж існують: дивіться відео

Навіщо нам русизми, коли маємо стільки українських варіантів! І це не лише до слова "потеряйся". Таке ж різноманіття варіантів перекладу у слова "іскрамьотний".