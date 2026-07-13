Можно ли в 2026 году еще раз поступить на бюджетную форму обучения в вуз

Часть абитуриентов в этом году имеет право повторно поступить на бюджетную форму обучения. Или же претендовать на грант для обучения по контракту.

Речь идет о тех, кто уже учился за счет государства, но не завершил обучение. Об этом сообщает Education.ua.

Кто может повторно поступать на бюджет

Однако для такого поступления есть условие: необходимо возместить государству средства, потраченные на обучение. Это требование не касается участников боевых действий, а также абитуриентов, поступающих в военные вузы и учреждения МВД и ГСЧС.

Повторное поступление на бюджет в 2026 году возможно для абитуриентов, которые:

уже получили образование за счет бюджета;

учились на государственном финансировании, но не получили диплома.

Существуют и определенные ограничения, ведь в целом получать образование за счет бюджета можно один раз на определенном уровне образования.

Повторное поступление в случае уже полученного образования

В Порядке приема на обучение в вузы прописано, что право вновь учиться за счет бюджета имеют абитуриенты, которые:

по состоянию здоровья утратили возможность выполнять служебные или должностные обязанности по ранее полученной квалификации в предусмотренных законом случаях;

поступают на обучение в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения, военные учебные подразделения высших учебных заведений;

поступают на обучение по образовательно-профессиональной программе подготовки магистров по специальности D4 "Публичное управление и администрирование" по государственному заказу Национального агентства Украины по вопросам государственной службы;

имеют направление на обучение, выданное государственным (региональным) заказчиком или высшим учебным заведением в соответствии с законодательством;

пользуются правом, предусмотренным законом.

Повторное поступление на бюджет в случае незавершенного образования

Абитуриенты, ранее обучавшиеся за счет государства, но не завершившие обучение, имеют право повторно поступить на бюджет при условии возмещения государству затраченных средств на обучение на специальный счет. Это требование не распространяется на участников боевых действий и лиц, поступающих в качестве курсантов в высшие военные учебные заведения и высшие учебные заведения со специфическими условиями обучения.

Часто абитуриенты считают, что сумма возмещения будет такой же, как стоимость обучения по контракту. Однако это не так: сумма компенсации рассчитывается по специальной формуле, утвержденной постановлением Кабмина. Она зависит от формы и продолжительности обучения, в частности от количества полученных кредитов ECTS.

Отметим, что стоимость обучения подлежит компенсации только в случае повторного поступления на тот же уровень образования. Кроме того, сумму компенсации могут увеличить с учетом коэффициента инфляции за весь период с момента отчисления до повторного поступления на бюджет. За подробной информацией следует обращаться в приемную комиссию выбранного вуза.