Мовиться про тих, які вже навчалися за кошти держави, але не завершили навчання. Про це інформує Education.ua.

Хто може ще раз вступати на бюджет

Однак для такого вступу є умова: необхідно компенсувати державі витрачені на навчання кошти. Ця вимога не стосується учасників бойових дій, а також вступників до військових вишів і закладів МВС та ДСНС.

Повторний вступ на бюджет у 2026 році можливий для вступників, які:

уже здобули освіту коштом бюджету;

навчалися на бюджеті, але не отримали диплома.

Діють і певні обмеження, адже загалом здобувати освіту коштом бюджету можна один раз на певному рівні освіти.

Повторний вступ у разі здобутої освіти

У Порядку прийому на навчання до вишів прописали, що право знову вчитися на бюджеті мають вступники, які:

за станом здоров'я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією у передбачених законом випадках;

вступають на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю D4 "Публічне управління та адміністрування" за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби;

мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником або закладом вищої освіти відповідно до законодавства;

користуються правом, визначеним законом.

Повторний вступ на бюджет у разі незакінченої освіти

Абітурієнти, які раніше навчалися за кошти держави, але не завершили його, мають право ще раз вступати на бюджет за умови відшкодування державі витрачених коштів на навчання на спеціальний рахунок. Ця вимога не стосується учасників бойових дій та осіб, які вступають курсантами до вищих військових навчальних закладів і закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Часто вступники вважають, що сума відшкодування буде такою самою, як вартість навчання на контракті. Проте це не так: суму компенсації вираховують за спеціальною формулою, затвердженою постановою Кабміну. Вона залежить від форми й тривалості навчання, зокрема від кількості здобутих кредитів ECTS.

Зауважимо, що потрібно компенсувати вартість навчання лише у разі повторного вступу на той самий рівень освіти. Додатково суму компенсації можуть збільшити з урахуванням коефіцієнта інфляції за весь період від відрахування до повторного вступу на бюджет. За детальною інформацією варто звертатися до приймальної комісії обраного вишу.