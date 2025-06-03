МОН изменит систему повышения квалификации для учителей

Министерство образования и науки Украины работает над вопросом обновления системы повышения квалификации для учителей. Оно намерено воплотили в жизнь новый принцип финансирования.

Он будет называться "деньги ходят за учителем". Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, информирует 24 Канал.

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Когда МОН представит новую систему повышения квалификации педагогов

Презентовать обновленную систему МОН планирует осенью.

Основная идея обновления – это изменение принципа финансирования. Правительство будет выделять деньги, которые будут "ходить" за учителем. И тот сам будет определять, на какие именно курсы повышения квалификации их тратить,

– сообщила заместитель Лисового.

Осенью анонсируют, как будет работать этот механизм и через какие платформы, а также какие суммы будут выделять.

Ранее Кузьмичева отмечала, что учитель становится более субъектным, активным, более гибким в выборе. А государство должно обеспечить, чтобы то, что предлагают на рынке, соответствовало определенному уровню качества, и учитель выбирал среди проверенных.