МОН изменит систему повышения квалификации для учителей
- МОН Украины планирует изменить систему повышения квалификации для учителей.
- В Украине введут принцип "деньги ходят за учителем".
Министерство образования и науки Украины работает над вопросом обновления системы повышения квалификации для учителей. Оно намерено воплотили в жизнь новый принцип финансирования.
Он будет называться "деньги ходят за учителем". Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, информирует 24 Канал.
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Когда МОН представит новую систему повышения квалификации педагогов
Презентовать обновленную систему МОН планирует осенью.
Основная идея обновления – это изменение принципа финансирования. Правительство будет выделять деньги, которые будут "ходить" за учителем. И тот сам будет определять, на какие именно курсы повышения квалификации их тратить,
– сообщила заместитель Лисового.
Осенью анонсируют, как будет работать этот механизм и через какие платформы, а также какие суммы будут выделять.
Ранее Кузьмичева отмечала, что учитель становится более субъектным, активным, более гибким в выборе. А государство должно обеспечить, чтобы то, что предлагают на рынке, соответствовало определенному уровню качества, и учитель выбирал среди проверенных.
- Ранее глава МОН Оксен Лисовой рассказывал, что Министерство образования и науки Украины имеет несколько сценариев по повышения зарплаты учителям. Однако для их реализации нужны существенные средства. Это миллиарды гривен, которые во время войны найти очень трудно.