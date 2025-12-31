Педагоги уже могут регистрироваться на участие в пилоте "Деньги ходят за учителем"

Первые 100 тысяч учителей уже могут регистрироваться для участия в пилотировании обновленной модели финансирования профессионального развития. Речь идет о "Деньги ходят за учителем".

Зарегистрировать смогут и субъекты повышения квалификации. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Массовые зачисления уклонистов, протесты студентов и учителей: скандалы в образовании в 2025 году

Когда и кто может зарегистрироваться?

Регистрация предусматривает обязательное создание пользовательского профиля на государственной платформе "Вектор". Когда личные кабинеты станут доступными – на электронную почту, указанную при создании пользовательского профиля, придет информация о возможности зайти в свой кабинет. В нем участники смогут добавить свои данные и подать заявку на участие в пилоте.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

В МОН отмечают: если учителя являются пользователями EdWay и до 31 октября 2025 года предоставили свое согласие на передачу персональных данных, им сохранят кабинеты на обновленной платформе. Личные кабинеты тех, кто не предоставил согласия, удалили с платформы EdWay. Архив данных прислали на указанный ранее электронный адрес.

Участие в пилотировании могут принять директора, заместители директоров и учителя, которые будут работать в 7 – 9 классах НУШ и 10 пилотных классах старшей профильной школы в 2026 – 2027 учебном году.

Следующий шаг – создание личных кабинетов на платформе. МОН впоследствии сообщит, когда это будет возможно.

Смотрите также Ключевые события в образовании в 2025 году: доплаты учителям, "недружественное" поступление и борьба с уклонистами

Как будет работать повышение квалификации по новой модели?

Для педагогов:

Создание личного кабинета на платформе "Вектор".

Верификация через ID.GOV.UA или BankID.

Подтверждение данных от учебного заведения.

Подача заявки на участие в пилотировании.

Получение 1500 грн на виртуальный счет.

Выбор курсов и оплата обучения.

Для субъектов повышения квалификации:

Создание личного кабинета на платформе "Вектор".

Разработка программ на основе типовых от МОН.

Публикация программ на платформе.

Верификация программ в УИРО.

Подтверждение от УИРО и получение специальной отметки на платформе.

Смотрите также "Прогулянное" время": имеет ли право учитель пойти на кофе во время "окна"

Что известно о "Деньги ходят за учителем"?