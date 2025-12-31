Педагоги уже могут регистрироваться на участие в пилоте "Деньги ходят за учителем"
- Первые 100 тысяч учителей уже могут регистрироваться для участия в пилотировании обновленной модели финансирования профессионального развития.
- Речь идет о "Деньги ходят за учителем".
Зарегистрировать смогут и субъекты повышения квалификации. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Когда и кто может зарегистрироваться?
Регистрация предусматривает обязательное создание пользовательского профиля на государственной платформе "Вектор". Когда личные кабинеты станут доступными – на электронную почту, указанную при создании пользовательского профиля, придет информация о возможности зайти в свой кабинет. В нем участники смогут добавить свои данные и подать заявку на участие в пилоте.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
В МОН отмечают: если учителя являются пользователями EdWay и до 31 октября 2025 года предоставили свое согласие на передачу персональных данных, им сохранят кабинеты на обновленной платформе. Личные кабинеты тех, кто не предоставил согласия, удалили с платформы EdWay. Архив данных прислали на указанный ранее электронный адрес.
Участие в пилотировании могут принять директора, заместители директоров и учителя, которые будут работать в 7 – 9 классах НУШ и 10 пилотных классах старшей профильной школы в 2026 – 2027 учебном году.
Следующий шаг – создание личных кабинетов на платформе. МОН впоследствии сообщит, когда это будет возможно.
Как будет работать повышение квалификации по новой модели?
Для педагогов:
Создание личного кабинета на платформе "Вектор".
Верификация через ID.GOV.UA или BankID.
Подтверждение данных от учебного заведения.
Подача заявки на участие в пилотировании.
Получение 1500 грн на виртуальный счет.
Выбор курсов и оплата обучения.
Для субъектов повышения квалификации:
Создание личного кабинета на платформе "Вектор".
Разработка программ на основе типовых от МОН.
Публикация программ на платформе.
Верификация программ в УИРО.
Подтверждение от УИРО и получение специальной отметки на платформе.
Что известно о "Деньги ходят за учителем"?
- Процедура повышения квалификации педагогов изменилась.
- Ключевые изменения – появится единая цифровая платформа для субъектов повышения квалификации и педагогов.
- Каждый педагог получит на виртуальный счет 1500 гривен.
- Обучение продлится с февраля по ноябрь 2026 года.
- Средства надо использовать до конца ноября 2026 года, потому что они не накапливаются.
- Среди приоритетных направлений обучения – преодоление образовательных потерь, психосоциальная поддержка учащихся, реализация государственных стандартов в профильном среднем образовании, карьерное консультирование, формирование сквозных умений, использование цифровых технологий, внедрение инклюзивного обучения и другие.