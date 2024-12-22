Как правильно по-украински здороваться на Рождество Христово
Украинцы теперь отмечают Рождество Христово 25 декабря. А Сочельник – 24 декабря.
Это время семейного уюта и традиций. 24 Канал расскажет, как правильно здороваться в это время.
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Как правильно здороваться на Рождество
Во время рождественских праздников следует употреблять такие формы приветствия.
- Христос народився!
- Христос рождається!
- Христос ся рождає!
Все они являются правильными, поэтому смело употребляйте их во время Рождественских праздников.
Священники при этом говорят, что форма приветствия "Христос рождається" – более богословское понятие. Оно означает, что Бог должен постоянно обновляться в наших сердцах.
Как здороваться на украинском на Рождество / Depositphotos
Отвечать на такие рождественские поздравления надо так:
- "Славімо Його!";
- "Славіте Його!".
Если же ваш дом посетят колядники, то будут приветствовать еще и словами из популярной колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".
Именно колядники раньше были предсказателями счастливой судьбы у украинцев на Рождественские праздники.
В это непростое для нашего государства время желайте также друг другу "Светлых праздников" и "Мирного Рождества!"
Христос рождається! Славімо Його!