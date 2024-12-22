Как правильно по-украински здороваться на Рождество Христово

22 декабря 2024, 12:00
Читати новину українською
Автор: Мария Волошин

Украинцы теперь отмечают Рождество Христово 25 декабря. А Сочельник – 24 декабря.

Это время семейного уюта и традиций. 24 Канал расскажет, как правильно здороваться в это время.

Смотрите также Николай уже пришел: что на львовской гваре означает "зафасовать, цедулка и грейцар"

Как правильно здороваться на Рождество

Во время рождественских праздников следует употреблять такие формы приветствия.

  • Христос народився!
  • Христос рождається!
  • Христос ся рождає!

Все они являются правильными, поэтому смело употребляйте их во время Рождественских праздников.

Священники при этом говорят, что форма приветствия "Христос рождається" – более богословское понятие. Оно означает, что Бог должен постоянно обновляться в наших сердцах.


Как здороваться на украинском на Рождество / Depositphotos

Отвечать на такие рождественские поздравления надо так:

  • "Славімо Його!";
  • "Славіте Його!".

Если же ваш дом посетят колядники, то будут приветствовать еще и словами из популярной колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

Именно колядники раньше были предсказателями счастливой судьбы у украинцев на Рождественские праздники.

В это непростое для нашего государства время желайте также друг другу "Светлых праздников" и "Мирного Рождества!"

Христос рождається! Славімо Його!