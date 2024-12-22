Как правильно по-украински здороваться на Рождество Христово

Украинцы теперь отмечают Рождество Христово 25 декабря. А Сочельник – 24 декабря.

Это время семейного уюта и традиций. 24 Канал расскажет, как правильно здороваться в это время.

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Как правильно здороваться на Рождество

Во время рождественских праздников следует употреблять такие формы приветствия.

Христос народився!

Христос рождається!

Христос ся рождає!

Все они являются правильными, поэтому смело употребляйте их во время Рождественских праздников.

Священники при этом говорят, что форма приветствия "Христос рождається" – более богословское понятие. Оно означает, что Бог должен постоянно обновляться в наших сердцах.



Как здороваться на украинском на Рождество / Depositphotos

Отвечать на такие рождественские поздравления надо так:

"Славімо Його!";

"Славіте Його!".

Если же ваш дом посетят колядники, то будут приветствовать еще и словами из популярной колядки: "Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!".

Именно колядники раньше были предсказателями счастливой судьбы у украинцев на Рождественские праздники.

В это непростое для нашего государства время желайте также друг другу "Светлых праздников" и "Мирного Рождества!"

Христос рождається! Славімо Його!