С Новым годом поздравляют или витают: как сказать правильно на украинском языке

Вот и наступили рождественско-новогодние праздники, и так хочется пожелать всего наилучшего своим близким. А как вы думаете, с праздником поздравляют или витают?

Во время праздников хочется позвонить своим родным и поздравить их. А как говорить правильно "витаю" или "поздравляю", расскажет 24 Канал.

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Поздравлять или поздравлять, какое слово используем

Если у вас возникает сомнение использовать слово "поздравляю" или "витаю" – не сомневайтесь, оба слова равнозначны!

Если даже кажется, что слово "поздоровлять" является русизмом, то нет, словари украинского языка его фиксируют.

Словари дают такое толкование этих слов: "витаю" – более общая форма, которая используется как приветствие вместо "привит" или "витаю з".

Слово "поздоровляю" используют для обозначения конкретного события – праздника, Дня рождения или успеха в деле.

Формы "Поздравляю с Новым годом!" и "Витаю с Новым годом!" равнозначны"

Форму обозначим как "привитання" чи "звитання", а процес – "привитати" или "повитати" та "здоровыти"."

Но у украинцев есть еще одно благозвучное слово, которое уместно использовать как раз для рождественско-новогодних праздников – виншувати!

Поэтому с праздниками мы – "повиншуем" или "звиншуем".

Віншують гості, подарунки виймають, розв'язавши клунки: "Твоїм добром – тобі ж чолом!" (Леся Украинка).

Существует и еще одна диалектическая заимствованная форма ґратулювати.

" - А! Гратулюю вам! - сказав Дарко... радісним голосом" (Осип Маковей).

С праздниками, украинцы! / Freepik

Говорите приятные слова родным и близким по случаю праздников – поздравляйте, здоровте, витайте, виншуйте или гратулюйте!

У украинцев есть обычай на Новый год и старый Новый год засевать. Это посыпание хозяев дома зерном с пожеланиями достатка.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

На щастя, на здоров’я на той Новий рік,

Щоб краще родило як вторік,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас Християни Голова не боліла!

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Христос ся рождає!

Поздравления от юных украинцев: смотрите видео

24 Канал поздравляет всех украинцев с новогодне-рождественскими праздниками! Мира и благополучия, Украина!