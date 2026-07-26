Каковы правила конкурсного отбора и зачисления в магистратуру в 2026 году

В нашей стране продолжается приемная кампания в вузы. В том числе и на магистратуру.

О правилах конкурсного отбора и зачисления сообщает Education.ua.

Каковы правила и сроки поступления в магистратуру в 2026 году

После того как абитуриент выбрал специальность для поступления, ему необходимо было зарегистрироваться на ЕВИ и ЕФВВ. Регистрация на экзамены проходила в следующие сроки:

23 апреля – 14 мая – основной период регистрации;

26 – 28 мая – дополнительный период регистрации.

Зарегистрироваться можно было лично в учебном заведении или отправив электронные копии документов на электронную почту приемной комиссии любого вуза.

Даты проведения ЕВИ и ЕФВВ в 2026 году следующие:

26 июня – 14 июля – основная сессия;

3 – 21 августа – дополнительная сессия.

В 2026 году проходной балл по ЕВИ в магистратуру – по 5 тестовых баллов по каждому блоку: тесту по иностранному языку и ТЗНК. Проходной балл ЕФВВ – 35 тестовых баллов.

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Какие экзамены вам нужно сдать

Поступление в магистратуру начинается с регистрации на внешние экзамены: единый вступительный экзамен (ЕВИ), единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ), единый государственный квалификационный экзамен, профессиональный экзамен или профессиональный зачет.

Единый вступительный экзамен, или ЕВИ, сдают все абитуриенты магистратуры, за исключением льготных категорий абитуриентов, которые имеют право заменить внешнее тестирование на внутренний экзамен непосредственно в учебном заведении.

Единое профессиональное вступительное испытание, или ЕПВИ, – это внешнее тестирование для поступления в магистратуру, которое оценивает уровень подготовки по специальности.

Профессиональный экзамен – это испытание при поступлении в вуз, оценивающее предварительные знания по специальности и готовность к обучению в магистратуре по определенным образовательным программам. Если ЕФВВ – это внешний экзамен, проводимый УЦОЯО в центрах тестирования, то профессиональный экзамен абитуриенты сдают непосредственно в том учебном заведении, куда поступают.

Профессиональный зачет – это форма проверки знаний при поступлении в магистратуру по специализациям специальности В11 "Филология" и междисциплинарным программам. За профессиональный зачет не ставится оценка, только "Зачтено" или "Не зачтено".

Когда подавать заявления на поступление

Подача заявлений на поступление будет проходить с 7 по 22 августа через электронный кабинет абитуриента на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Всего можно подать до 5 заявлений на бюджетное обучение и до 10 заявлений по всем формам финансирования. В 2026 году абитуриенты должны указать приоритеты во всех заявлениях.

Абитуриенты участвуют в конкурсном отборе на основе своего конкурсного балла – чем выше балл, тем больше шансов на поступление. Конкурсный балл рассчитывается на основе результатов ЕВИ, ЕФВВ, ЕДКИ и других экзаменов.

Как и когда выполнить рекомендации к зачислению

До 25 августа 2026 года на сайте ЕДЕБО будут опубликованы рейтинговые списки, а абитуриенты получат рекомендации к зачислению. Абитуриенты, которым понравятся их рекомендации, должны выполнить требования к зачислению до 28 августа – подтвердить выбор места обучения в электронном кабинете и отправить через кабинет копии необходимых документов.

Абитуриенты, выполнившие требования, будут зачислены на обучение до 29 августа.

После распределения мест по заявлениям с приоритетами рекомендации к зачислению получат и другие абитуриенты. Им также необходимо выполнить требования для зачисления, и у них есть немного больше времени – обычно до 14 сентября (но стоит уточнить сроки в приемной комиссии, вдруг потребуется как можно быстрее подать документы).