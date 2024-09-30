Из-за ушка выбилась непослушная "прядь волос": давайте избавимся раз и навсегда от этой распространенной ошибки

Знаете ли вы, что непослушная "прядь волос", которую кокетливо поправляют женщины за ушко, на украинском звучит совсем по другому?

Сегодня в рубрике "Говорим на украинском!" предлагаем рассмотреть фразу "прядь волос". Языковед Мария Словолюб, в своем тиктоке, рассказывает украинцам как это звучит на родном языке, смотрите в заметке Освіта 24.

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Так как звучит "прядь волос" на родном языке

В украинском языке не существует ни слова "прядь", ни слова "волосы". "Волосы" – на украинском звучит как волосся, а "прядь" – то пасмо. Поэтому, "прядь волос" переводится как "пасмо волосся"!

Как правильно говорить "прядь волос": смотрите видео

Итак, прическу мы формируем из пасом волосся, и именно пасма наматываем на бигуди для пышных локонов!

Интересно знать! Пасмо – в украинском языке многозначное слово. Такие слова называют явления, предметы, признаки, в чем-то похожие между собой.

Пасмо касается:

волосы;

пучков длинных стеблей травы или веток;

сена;

длинная линия или полоса, например застройки;

дыма, облаков или тумана; гор или холмов;

нитей или пряжи;

то, что тянется долго или беспорядочно в пространстве и времени.

Пасма волосся в традициях и литературе

В литературе женские пасма волосся очень романтизировали. А в народной медицине и магии, они наделялись особыми свойствами.

Защита новорожденных. Для защиты новорожденных детей от злых сил мать могла положить несколько прядей волос под подушку ребенка или вплести их в кровать. Это должно было обеспечить ребенку здоровье и защиту от невзгод. Прядь волос в браке. В некоторых регионах прядь волос невесты дарилась жениху как символ любви и верности. Эта прядь хранилась как оберег, который должен был укреплять брачные узы. В ХІХ – начале ХХ века, женская прядь волос, как подарок, была признанием в любви. Часто, его присылали в письме и носили в медальонах или брошах. А вот светлая или седая прядь в темных волосах, что является врожденным или приобретенным стрессовым признаком, считалось символом зла или ведьминской меткой.

Цитаты из литературы:

От времени до времени панночка отделяла пасмо своих замечательных черных волос, навивала их на щипцы (Л. Украинка).

Катерина срывает с головы платок, и девушка примечает на ее косах седое пасмо (И. Кучер).