Правительство назначило новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик
Правительство Украины поддержала назначение новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик. Она ранее работала в ведомстве Сергея Горбачева.
О назначении и сообщил ее предшественник, экс-глава Офиса образовательного омбудсмена Сергей Горбачев на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал. Он отметил, что будет поддерживать Лещик на этой должности.
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Надежда Лещик стала новым образовательным омбудсменом
До этого Надежда Лещик занимала должность начальника отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.
Сегодня – ровно пять лет с того дня, когда 1 ноября 2019 года образовательный омбудсмен и Служба образовательного омбудсмена начала прием обращений от участников образовательного процесса. Это были непростые для всех нас годы – а дальше все так же много работы и много вызовов. И именно сегодня, 1 ноября 2024 года, Правительство поддержало назначение на эту должность госпожи Надежды Лещик,
– отметил Горбачев.
Отметим, что с 2019 года Надежда Лещик работала начальницей отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.
Она сообщила публично об участии в конкурсе и заверила, что, имея пятилетний опыт, точно знает, какие именно проблемы есть в защите прав.
Интересно! На должность образовательного омбудсмена назначают лицо сроком на пять лет без права повторного участия в выборах.
Правительство уволило Сергея Горбачева с должности
- Правительство в августе освободило Сергея Горбачева с должности образовательного омбудсмена.
- Решение связано с истечением срока его трудового договора.
- 14 августа истек 5-летний срок каденции Горбачева в должности, которую он занимал с 2019 года.