Правительство назначило новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик

Правительство Украины поддержала назначение новым образовательным омбудсменом Надежду Лещик. Она ранее работала в ведомстве Сергея Горбачева.

О назначении и сообщил ее предшественник, экс-глава Офиса образовательного омбудсмена Сергей Горбачев на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал. Он отметил, что будет поддерживать Лещик на этой должности.

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Надежда Лещик стала новым образовательным омбудсменом

До этого Надежда Лещик занимала должность начальника отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.

Сегодня – ровно пять лет с того дня, когда 1 ноября 2019 года образовательный омбудсмен и Служба образовательного омбудсмена начала прием обращений от участников образовательного процесса. Это были непростые для всех нас годы – а дальше все так же много работы и много вызовов. И именно сегодня, 1 ноября 2024 года, Правительство поддержало назначение на эту должность госпожи Надежды Лещик,

– отметил Горбачев.

Отметим, что с 2019 года Надежда Лещик работала начальницей отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.

Она сообщила публично об участии в конкурсе и заверила, что, имея пятилетний опыт, точно знает, какие именно проблемы есть в защите прав.

Интересно! На должность образовательного омбудсмена назначают лицо сроком на пять лет без права повторного участия в выборах.

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