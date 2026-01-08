Дистанционное обучение или продление каникул: какие решения приняли по областям

8 января правительство Украины разрешило перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы из-за ухудшения погодных условий. Решение будет действовать как минимум до 19 января.

24 Канал собирает информацию, как на эти рекомендации реагируют по областям Украины. Новость будет дополняться другими регионами, как только они опубликуют свои решения.

Как в Украине реагируют на изменения в учебном процессе?