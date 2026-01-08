Дистанционное обучение или продление каникул: какие решения приняли по областям
8 января правительство Украины разрешило перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы из-за ухудшения погодных условий. Решение будет действовать как минимум до 19 января.
24 Канал собирает информацию, как на эти рекомендации реагируют по областям Украины. Новость будет дополняться другими регионами, как только они опубликуют свои решения.
Как в Украине реагируют на изменения в учебном процессе?
В Черновицком городском совете заявили, что речь идет именно о рекомендации правительства, а не обязанность. Поэтому там будут ориентироваться на погодные условия в обществе. Учебные заведения в Черновцах самостоятельно принимают решением педагогических советов, учитывая температурный режим, посещаемость, уровень заболеваемости в каждом отдельном заведении, о формате обучения, Если централизованно будет принято другое решение, то об этом сразу проинформируют. По прогнозу синоптиков, 9 января в Одесской области ожидается значительное ухудшение погодных условий со снижением температуры, мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом. Объявлен желтый уровень опасности. С целью сохранения безопасности учащихся и надлежащей организации образовательного процесса, Одесская ОГА распорядилась организовать образовательный процесс 9 января в формате дистанционного обучения.
