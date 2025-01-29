Правительство выделило 540 миллионов на одну из отраслей образования: куда и на что направят средства

В 2025 году запланирована масштабная модернизация мастерских в профтехах Украины. Профессионально-техническое образование становится важных элементов восстановления страны, а потому важны современные учебные пространства.

Правительство одобрило средства на обновление учреждений профтехнического образования. На что в первую очередь пойдут деньги сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Колокол".

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Что будут модернизировать в профтехах

Правительство Украины одобрило изменения в порядок использования средств субвенции, направленной на создание современных мастерских и лабораторий в учреждениях профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования. Запланировано создать 100 мастерских и лабораторий, на эти цели предусмотрено 540 миллионов гривен.

Инициатива "100 мастерских" в 2025 году получила ряд важных обновлений, направленных на повышение эффективности использования средств и развитие материально-технической базы образовательных учреждений. Отныне к проекту могут участвовать не только учреждения профессионально-технического образования, но и заведения профессионального предвысшего образования, финансируемые из местных бюджетов. Также областям разрешено подавать заявки на разработку проектной документации для энергоэффективных проектов, которые запланировано реализовать в 2026 году.

Профессионально-техническое образование становится одним из важных элементов восстановления и развития страны. Поэтому в 2025 году правительство выделяет 540 миллионов гривен на создание и обновление еще 100 мастерских в профтехах, чтобы дети могли учиться в современных пространствах, с новым оборудованием, и получать актуальную профессию,

– отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В первую очередь планируется обновление материальной базы для подготовки специалистов в таких сферах:

машиностроение и энергетика,

автоматизация производства,

робототехника,

сварка и металлообработка,

электротехника и электроника,

строительство и гражданская инженерия,

транспорт и логистика.

Поскольку ощущается дефицит именно этих квалифицированных кадров.

Интересно! Проект "100 мастерских" – это правительственная инициатива, направлена на создание современных мастерских и лабораторий в учреждениях профессионального образования. Уже создано 88 новых мастерских в 2024 году, благодаря выделенным 549 миллионам гривен.